Las piscinas naturales de Gran Canaria: ocho destinos que no te puedes perder

Gran Canaria presume, gracias a su diversidad geográfica, de un litoral capaz de sorprender a cualquier visitante. Más allá de sus grandes playas de arena dorada o negra, la isla esconde piscinas naturales de aguas cristalinas que el paso del tiempo y la fuerza del mar han moldeado entre la roca volcánica hasta convertirlas en auténticos refugios para el baño.

Playa El Puertillo, las piscinas naturales que enamoran en Arucas

En la costa del municipio aruquense, El Puertillo se ha convertido en uno de los mejores lugares para disfrutar de un baño tranquilo en el norte de Gran Canaria. Cuenta con una pequeña piscina de arena para los más pequeños y dos grandes piscinas naturales, ideales para practicar buceo.

Dos bañistas en las piscinas naturales de El Puertillo, en el municipio de Arucas, ayer a mediodía / José Carlos Guerra

El contraste entre la lava negra, el agua cristalina y el azul del océano convierte este enclave en uno de los más fotografiados de la isla. Además, su fácil acceso y la calidad de sus aguas le han permitido lucir en varias ocasiones la Bandera Azul, convirtiéndose en una opción muy popular tanto entre residentes como entre quienes visitan Gran Canaria.

Los Charcones, la "playa artificial" ideal para niños

Muy cerca de El Puertillo se esconde un lugar ideal para las familias. Este enclave se encuentra formado por tres piscinas naturales que ofrecen una de las zonas de baño más seguras del litoral norte de Gran Canaria. Las mareas renuevan constantemente el agua de estas piscinas, mientras que la barrera natural de roca protege el interior del fuerte oleaje.

Distinguida con la Bandera Azul, una de ellas cuenta con muy poca profundidad y un acceso de arena, emulando una especie de playa artificial que la convierte en el espacio ideal para los peques de la casa.

Las Salinas, el todo en uno de Agaete

Estas piscinas naturales, situadas junto al Puerto de Las Nieves, ofrecen unas vistas privilegiadas de los acantilados del noroeste de la isla. Las piscinas están conectadas por antiguas formaciones volcánicas que permiten la renovación constante de agua, manteniendo unas condiciones ideales para el baño durante buena parte del año.

Piscinas naturales de Las Salinas de Agaete. / Eva de León

Dispone de solárium y un acceso muy cómodo, lo que ha convertido este rincón en uno de los lugares preferidos por quienes buscan relajarse junto al mar o practicar snorkel y submarinismo en uno de los fondos marinos más interesantes de la isla.

El Agujero, un tesoro escondido en Gáldar

Las piscinas naturales de El Agujero, que se encuentran rodeadas de roca volcánica, ofrecen distintas profundidades y zonas perfectamente delimitadas para disfrutar del baño con total seguridad. Su agua limpia y transparente convierte este lugar en un destino ideal para practicar snorkel o simplemente pasar el día junto al mar en un entorno muy diferente al de las playas más concurridas.

El Agujero Gáldar / Ayuntamiento de Gáldar

Muy cerca de estas piscinas se encuentra además El Frontón, escenario del prestigioso Frontón King, considerado uno de los campeonatos de bodyboard más importantes del mundo gracias a la espectacular ola que rompe en esta zona de la costa.

Roque Prieto, un lugar para desconectar en Santa María de Guía

Pese a lo que muchos podríamos pensar, en una costa habitualmente castigada por el mar, estos dos charcones naturales permiten disfrutar del baño en un entorno protegido. Sus diferentes profundidades hacen que cada visitante encuentre su espacio.

Piscinas naturales de Roque Prieto, en la costa del municipio de Santa María de Guía. / LP/DLP

Lejos de las aglomeraciones, Roque Prieto se ha convertido en un lugar perfecto para quienes buscan desconectar y disfrutar del sonido del mar en plena naturaleza.

La piscina natural de San Lorenzo, una joya de la naturaleza en Moya

Este enclave es una de las paradas imprescindibles para quienes recorren las piscinas naturales del norte de Gran Canaria. Cuenta con una pequeña zona de arena junto a la roca volcánica ideal para pasar tiempo en familia.

La piscina principal alcanza aproximadamente 75 metros de largo por 45 de ancho, ofreciendo espacio suficiente para nadar con comodidad. En algunas zonas, la profundidad permite incluso realizar saltos al agua, siempre con las debidas precauciones.

Las piscinas naturales de La Laja, el corazón de Las Palmas de Gran Canaria

A pocos minutos del centro de la capital, La Laja demuestra que también es posible disfrutar de piscinas naturales sin salir de la Avenida Marítima.

Piscinas naturales de La Laja / LP / DLP

Este espacio cuenta con tres zonas diferenciadas: una piscina infantil de poca profundidad, otra adaptada para la práctica deportiva con 50 metros de longitud y una tercera destinada al baño familiar.

El Castillo del Romeral, un rincón en el que perderte en San Bartolomé de Tirajana

El sur de la isla alberga algunas de las piscinas naturales más conocidas de Gran Canaria. Integradas en el paseo marítimo del pueblo, ofrecen un entorno seguro y cómodo para disfrutar del océano durante todo el año.

Piscina natural del Castillo del Romeral. / Juan Castro

Las piscinas están rodeadas por playas de callaos y amplias plataformas donde descansar o tomar el sol después del baño, convirtiéndose en uno de los espacios preferidos tanto por vecinos como por visitantes. Su combinación de tranquilidad, buenas condiciones para el baño y vistas al Atlántico hacen de este rincón uno de los lugares imprescindibles para descubrir otra forma de disfrutar de la costa grancanaria.