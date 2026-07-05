Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest

El Granca Live Fest vivió este sábado uno de esos momentos que explican por qué un festival no se mide solo por su cartel, sino también por lo que ocurre cuando nadie lo espera. Aitana se encontraba ya en plena recta final de su actuación en el Estadio de Gran Canaria cuando el público empezó a intuir que algo especial podía suceder. Bastaron unos segundos, la entrada reconocible de ‘Gran Vía’ y la aparición de Quevedo sobre el escenario para que el recinto estallara.

El artista grancanario irrumpió por sorpresa junto a la cantante catalana para interpretar su colaboración ante decenas de miles de personas, en una de las imágenes más potentes de la tercera jornada del festival. La escena tuvo un componente musical, pero también emocional: Quevedo volvía a aparecer en un gran escenario de su tierra y lo hacía al lado de una de las artistas pop más importantes del país.

La reacción fue inmediata. Teléfonos en alto, gritos, coreos masivos y una ovación que convirtió la canción en uno de los grandes picos de la noche. ‘Gran Vía’, incluida en el álbum Buenas Noches de Quevedo y publicada en noviembre de 2024, ya había nacido con vocación de himno generacional. En Gran Canaria, sin embargo, adquirió una lectura distinta: la de un regreso fugaz, inesperado y profundamente simbólico.

Aitana cerró una de las grandes noches del festival

La aparición de Quevedo se produjo en una jornada que ya llegaba cargada de expectativas. El sábado 4 de julio era una de las fechas más esperadas del Granca Live Fest 2026, con una programación encabezada por Alejandro Sanz, Dani Martín y la propia Aitana, además de Grupo Frontera y artistas canarios como Agua del Chorro, Quique Serra o Dani Calero.

Aitana tenía la responsabilidad de cerrar la noche después de una sucesión de conciertos pensados para públicos muy diferentes, desde el pop español más transversal hasta los sonidos internacionales. Su actuación llegó pasada la medianoche y funcionó como broche generacional de una jornada marcada por la nostalgia, los grandes éxitos y el pulso del pop actual.

En ese contexto, la entrada de Quevedo elevó el concierto a categoría de acontecimiento. No fue solo un invitado inesperado, sino el invitado que muchos esperaban sin atreverse a darlo por hecho. La conexión entre ambos artistas, que ya habían interpretado ‘Gran Vía’ en directo en Madrid durante el arranque del Buenas Noches Tour, volvió a funcionar con una naturalidad que explica el éxito de la colaboración.

‘Gran Vía’, del rumor al fenómeno

La canción entre Quevedo y Aitana llevaba tiempo formando parte del imaginario de sus seguidores antes incluso de ver la luz. Su publicación confirmó la unión de dos universos aparentemente distintos: el urbano melódico del artista canario y el pop cada vez más electrónico y sofisticado de Aitana. El resultado fue un tema pegadizo, nocturno y reconocible, construido sobre la idea de una relación que se mueve entre el secreto, el deseo y la ciudad.

En el Estadio de Gran Canaria, ese relato cambió de escenario. La Gran Vía madrileña que da título a la canción se trasladó por unos minutos a Siete Palmas, donde el público convirtió el estribillo en un grito colectivo. Para Aitana, el momento reforzó el carácter especial de su paso por el festival. Para Quevedo, supuso una aparición breve pero de enorme impacto en casa, ante un público que lo reconoce como uno de los grandes nombres canarios de la música global reciente.

La sorpresa conectó además con una de las claves del propio Granca Live Fest: su capacidad para convertir la isla en un punto de encuentro entre artistas internacionales, figuras nacionales y talento local. En una edición de récord, con más de 90.000 asistentes previstos a lo largo de cuatro jornadas y público procedente de decenas de países, el festival ha vuelto a demostrar que Gran Canaria ya no es una parada periférica, sino una plaza central en el mapa de los grandes directos.

Una edición de récord

El festival celebra este año su quinto aniversario con su mayor despliegue hasta la fecha. La organización amplió la cita a cuatro jornadas, del 2 al 5 de julio, y reforzó su infraestructura para acoger producciones de gran formato como las de Aitana, Alejandro Sanz o Maroon 5. El sábado, según las previsiones difundidas antes del evento, era una de las jornadas de mayor aforo, con el estadio rozando las 38.000 personas.

Ese salto de escala no se percibe solo en las cifras, sino también en la sensación de que el Granca Live Fest ha aprendido a fabricar momentos propios. La visita de Juan Luis Guerra, el paso de Lauryn Hill, la jornada española del sábado y el cierre previsto con Maroon 5 componen un cartel pensado para competir con los grandes festivales del verano.

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Pero entre todos esos nombres, la aparición de Quevedo junto a Aitana dejó una imagen especialmente poderosa: dos artistas que representan el presente de la música española, cantando juntos en Canarias, ante una multitud entregada y con el factor sorpresa como detonante.