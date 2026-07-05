Santa Brígida renueva el alumbrado en seis barrios después de 20 años

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha comenzado la renovación del alumbrado público del municipio con una inversión de 451.540 euros destinada a la reforma, adecuación y mejora de la eficiencia energética de seis centros de mando situados en La Angostura, Pino Santo Alto, Castaño Bajo, Cuevas del Guanche, Cruz del Paraíso y Gran Parada.

La actuación, que se ejecuta tras 20 años sin una intervención integral en estas instalaciones, forma parte de la primera fase de un proyecto con el que el Consistorio busca modernizar la red de alumbrado público, mejorar la seguridad de las infraestructuras y reducir el consumo energético. La intervención está cofinanciada por el Cabildo de Gran Canaria, enmarcada dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias, Fdcan.

El alcalde de Santa Brígida y responsable del área de Alumbrado, José Armengol, recalcó que los trabajos se están desarrollando de forma «planificada y ordenada», con el objetivo de resolver progresivamente el deterioro que presentan las instalaciones. En este sentido, el regidor destacó que se ha dado prioridad a las zonas con infraestructuras más antiguas y con mayores necesidades de renovación.

Durante esta semana los trabajos se han centrado en los centros de mando de Gran Parada, Portada Verde y Cuevas del Guanche, donde se están desarrollando labores de renovación de las instalaciones eléctricas, sustitución del alumbrado por tecnología LED e incorporación de sistemas de telegestión. Estas mejoras permitirán optimizar el servicio, aumentar la eficiencia energética y reforzar la seguridad de la red.

En Castaño Bajo, el proyecto contempla la renovación del cuadro eléctrico, la sustitución de líneas y la mejora del sistema de puesta a tierra, además de la instalación de 26 luminarias viales LED y 67 faroles decorativos de alta eficiencia. La actuación se completa con la modernización de soportes, canalizaciones y el acondicionamiento del entorno.

En La Angostura se renovará el sistema eléctrico y las líneas de baja tensión, junto con la incorporación de 41 puntos de luz LED, de los cuales 34 serán viales y 7 decorativos. También se mejorarán los elementos de protección y soporte.

Control inteligente

Por su parte, en Pino Santo Alto se actuará sobre el cuadro de mando y la red eléctrica, con la instalación de 92 luminarias LED de alta eficiencia, distribuidas entre 54 viales y 38 decorativas, todas ellas contarán con sistemas de control inteligente.

En Cuevas del Guanche, la intervención incluye la reforma del cuadro de alumbrado, la sustitución de la red eléctrica y la instalación de 51 luminarias LED, además de la adecuación de soportes y elementos estructurales.

En Cruz del Paraíso se renovará el cuadro de mando y la instalación eléctrica, incorporando 50 luminarias LED, de las que 32 serán viales y 18 decorativas, con mejoras orientadas a la eficiencia energética y a la telegestión.

Finalmente, en Gran Parada se llevará a cabo una renovación integral del sistema eléctrico, incluyendo cableado, protecciones y cuadro de mando, así como la instalación de 61 luminarias viales LED y 92 faroles ornamentales de alta eficiencia.

En todos los centros de mando se realizarán también trabajos de renovación de soportes, brazos, columnas y canalizaciones, además de labores de poda, desbroce y acondicionamiento del entorno.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de Santa Brígida da el primer paso en la modernización del alumbrado público municipal, que continuará con nuevas mejoras en las siguientes fases previstas en otros barrios del municipio.