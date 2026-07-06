Alejandro Sanz y Grupo Frontera sorprenden al Granca Live Fest con una colaboración histórica

El Granca Live Fest volvió a confirmar este fin de semana su condición de gran epicentro de la música en directo en Canarias. El festival dejó una de esas imágenes que permanecen en la memoria colectiva del público y que explican por qué los grandes eventos musicales también se construyen a partir de lo inesperado: Alejandro Sanz y Grupo Frontera compartiendo escenario ante más de 30.000 personas en el Estadio de Gran Canaria.

La sorpresa tuvo lugar durante el concierto de Alejandro Sanz, uno de los platos fuertes de la jornada del sábado. Aunque el artista madrileño y la banda mexicana figuraban de forma independiente en el cartel del festival, cada uno con su propio espectáculo programado a diferentes horas, la coincidencia de ambos en Gran Canaria abrió la puerta a una colaboración tan inesperada como celebrada.

El momento llegó cuando Grupo Frontera irrumpió en el show de Sanz para interpretar junto a él ‘Hoy no me siento bien’, la colaboración que ambos artistas han convertido en uno de los temas más aplaudidos por sus seguidores. La aparición de la banda sobre el escenario desató la ovación inmediata del público, que recibió la actuación conjunta como uno de los grandes regalos de la noche.

Horas antes, los asistentes ya habían podido disfrutar del concierto de Grupo Frontera dentro de la programación del Granca Live Fest. La banda mexicana, una de las formaciones más destacadas de la música regional mexicana actual y con una enorme proyección internacional, había presentado su propio directo ante un público entregado. Sin embargo, su regreso al escenario durante la actuación de Alejandro Sanz elevó todavía más la intensidad emocional de la jornada.

La unión entre ambos artistas sirvió para reforzar el carácter diverso y transversal del festival, capaz de reunir en una misma noche propuestas musicales de distintos estilos, generaciones y procedencias. El resultado fue una estampa difícil de repetir: miles de voces cantando al unísono una canción que habla desde la vulnerabilidad emocional, interpretada por dos nombres de enorme peso en la música en español.

Con este momento, el Granca Live Fest suma una nueva página destacada a su historia reciente. La cita volvió a demostrar su capacidad para atraer a grandes figuras internacionales y, al mismo tiempo, generar experiencias únicas para el público. La colaboración entre Alejandro Sanz y Grupo Frontera no solo fue una sorpresa, sino uno de los instantes más memorables de esta edición.