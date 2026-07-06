¿Puede averiarse tu coche por el calor? Lo que debes hacer para evitar problemas con más de 40 grados

La ola de calor que atraviesa el archipiélago no solo obliga a extremar las precauciones para proteger la salud. Las altas temperaturas también pueden convertirse en un problema para los vehículos, especialmente en aquellas zonas en las que el termómetro supera los 40 grados y los coches permanecen durante horas expuestos al sol.

Pese a que la mayor parte de ellos están preparados para soportar condiciones extremas, el calor intenso puede acelerar el desgaste de algunos componentes y aumentar el riesgo de sufrir averías si no se toman unas mínimas precauciones antes de iniciar un viaje.

El sistema de refrigeración, el gran protagonista

El motor es el gran perjudicado del calor extremo. Si el nivel del líquido refrigerante no es el adecuado o existe algún tipo de fallo interno en el circuito, el motor puede alcanzar temperaturas excesivas y sobrecalentarse. Los especialistas recomiendan revisar periódicamente el nivel del refrigerante y comprobar que no existan fugas antes de realizar desplazamientos largos.

El motor es el gran perjudicado del calor extremo / LP / DLP

Si durante la conducción el indicador de temperatura comienza a subir de forma anormal, lo más recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro, apagar el motor y esperar a que se enfríe antes de abrir el capó.

Neumáticos, batería y aire acondicionado también sufren

El calor excesivo afecta a los neumáticos. Las altas temperaturas provocan un aumento de la presión del aire en su interior, por lo que resulta fundamental comprobar que se encuentran dentro de los valores recomendados por el fabricante.

La batería también puede resentirse, especialmente si ya presenta síntomas de desgaste / LP / DLP

De igual forma, la batería también puede resentirse, especialmente si ya presenta síntomas de desgaste. Aunque el frío suele asociarse con los problemas de arranque, el calor extremo acelera el deterioro interno de este componente.

Otro elemento que trabaja al máximo durante estos días es el aire acondicionado. Antes de afrontar largos trayectos conviene comprobar que funciona correctamente y que los filtros se encuentran en buen estado para garantizar una refrigeración adecuada del habitáculo.

Evitar dejar objetos sensibles dentro del vehículo

En el interior de un coche aparcado bajo temperaturas de 40 grados se pueden superar fácilmente los 60 grados en pocos minutos. Por este motivo, se recomienda no dejar dentro del vehículo dispositivos electrónicos, medicamentos, botellas de plástico ni cualquier otro objeto sensible al calor.

Siempre que sea posible, se debe aparcar en zonas de sombra o utilizar parasoles para intentar reducir la temperatura del coche.

Revisar los niveles antes de salir

Los expertos aconsejan, antes de emprender un viaje en coche:

Comprobar el nivel del líquido refrigerante.

Revisar el aceite del motor.

Verificar la presión y el estado de los neumáticos.

Asegurarse del correcto funcionamiento del aire acondicionado.

Comprobar el estado de la batería si tiene varios años de uso.

Además de seguir las recomendaciones para proteger la salud, los especialistas recuerdan que cuidar el estado del vehículo durante estos episodios también resulta fundamental para viajar con seguridad y evitar que el calor convierta un desplazamiento en una avería inesperada.