La Basílica del Pino culmina la restauración de parte de su patrimonio

La Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror, ha culminado en los últimos meses un proyecto de restauración destinado a recuperar parte de su patrimonio artístico e histórico. La actuación ha contado con una subvención nominativa concedida en 2023 por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, además de la aportación económica de la Fundación UD Las Palmas.

Intervención sobre bienes del interior del templo

Los trabajos se han centrado en varios elementos relevantes del interior de la basílica, entre ellos los retablos del crucero y de las capillas laterales, distintas tallas policromadas y varias obras pictóricas integradas en el conjunto patrimonial del templo. Estas piezas presentaban un deterioro progresivo causado por el paso del tiempo, por lo que la restauración ha permitido mejorar su estado de conservación y recuperar parte de su valor artístico y devocional.

Financiación pública y colaboración privada

La ayuda del Gobierno de Canarias ha cubierto el 52,38% del coste total de la intervención. Aunque la subvención fue concedida en 2023, la complejidad de las labores técnicas hizo que el proyecto se prolongara hasta hace apenas unos meses. La actuación también ha contado con la colaboración de la Fundación UD Las Palmas, cuya aportación económica ha financiado el 47,14% del coste del proyecto. Esta participación ha contribuido a completar una intervención considerada relevante para la conservación del patrimonio cultural y religioso de Canarias.

Conservación de un conjunto emblemático

La restauración permite preservar algunos de los bienes más significativos de la Basílica del Pino, uno de los espacios patrimoniales y devocionales más representativos de la diócesis y del Archipiélago. Las imágenes difundidas junto a la información muestran el resultado de los trabajos y el estado actual de las piezas intervenidas tras un proceso orientado a garantizar su conservación para las próximas generaciones.