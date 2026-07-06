El Cabildo reparte 1,2 millones entre los 21 municipios de Gran Canaria para mejorar los equipamientos sociales

El Cabildo de Gran Canaria destina 1.275.000 euros para distribuirlos entre los 21 ayuntamientos de Gran Canaria con el objetivo de que reformen o diseñen nuevos equipamientos sociales en los municipios. Para ello, el Consejo de Gobierno insular publicó este lunes la convocatoria de esas subvenciones puestas en marcha por el Servicio de Arquitectura dependiente de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que dirige Augusto Hidalgo.

El objetivo del Cabildo de Gran Canaria es contribuir a que los municipios tengan los recursos necesarios para favorecer la calidad de vida de los ciudadanos respondiendo a las necesidades actuales, así como las distintas actuaciones de las rehabilitaciones de locales sociales, parques, zonas recreativas y de edificios históricos.

Mejoras en accesibilidad y eficiencia energética

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo costeará incluso la colocación de instalaciones fotovoltaicas y la supresión de barreras arquitectónicas en edificios públicos, así como reformas de cubiertas y carpinterías en inmuebles culturales en los municipios.

La concesión de las subvenciones tienen como base los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminatorio. Cada ayuntamiento de la isla podrá solicitar la ayuda para poder realizar distintos proyectos de dotaciones públicas en sus localidades.

Hasta el 100% del proyecto

Las ayudas tendrán un límite inicial de 16.000 euros prorrogable hasta agotar los créditos disponibles. Además, podrán ser adjudicadas hasta el 100% del proyecto disponible más el IGIC correspondiente en cada proyecto. A partir del lanzamiento de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) cada propuesta debe ser presentada en un plazo de 15 días hábiles empezando desde el día siguiente de la publicación.

Dos líneas de financiación

Habrá dos líneas distintas en la oferta de las ayudas. La primera para poder financiar la redacción de los proyectos que cuenta con un presupuesto de 375.000 euros. En cambio, en la segunda línea se depositará 900.000 euros para poder llevarlos a cabo.