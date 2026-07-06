Un chófer y sanitarios fuera de servicio reanimaron a una conductora accidentada en Gran Canaria

Una rápida cadena de ayuda evitó que un grave accidente en la GC-1, a su paso por Telde, acabara con un desenlace aún peor. Una conductora de 45 años sufrió una emergencia médica mientras circulaba, entró en parada cardiorrespiratoria tras el siniestro y fue reanimada gracias a la intervención de un chófer de una guagua de Global y de sanitarios fuera de servicio que se encontraban en la zona.

El accidente se produjo a las 13:23 horas de este domingo, en el kilómetro 7 de la GC-1, en dirección norte. El siniestro dejó tres personas heridas, dos de ellas de carácter grave, y movilizó un amplio dispositivo de emergencias.

El momento clave llegó justo después del siniestro. Según la información facilitada, el conductor de una guagua de Global colocó el vehículo de transporte público de forma que protegiera el coche accidentado del resto de la circulación.

Esa decisión permitió crear una zona de seguridad en plena autopista, en un punto especialmente delicado por el tránsito de vehículos. Después, el chófer inició las primeras maniobras de reanimación a la conductora afectada. La actuación fue determinante hasta la llegada de nuevos apoyos sanitarios.

Sanitarios fuera de servicio continuaron la reanimación

La ayuda no terminó ahí. Una ambulancia que se encontraba libre de servicio y personal sanitario fuera de turno se sumaron a la asistencia y continuaron las maniobras de reanimación.

La mujer de 45 años, que presentaba politraumatismos de carácter grave, fue finalmente trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El origen del accidente, según la información disponible, habría estado en una emergencia médica severa sufrida por la conductora mientras estaba al volante.

El siniestro se saldó con tres personas heridas. Además de la conductora de 45 años, una mujer de 79 años sufrió también politraumatismos graves y fue evacuada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Un hombre de 54 años resultó herido con varios traumatismos de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Un amplio dispositivo en la autopista

El aviso activó a varios recursos de emergencia. Hasta el lugar acudieron una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia sanitarizada y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario.

También intervinieron efectivos de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.

Pese a la gravedad del accidente, la GC-1 no tuvo que cerrarse por completo al tráfico, aunque sí se registraron retenciones puntuales mientras se atendía a los heridos y se retiraban los vehículos afectados.