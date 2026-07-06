La costa de Bañaderos aspira a ser referencia del surf de alto rendimiento

Arucas ha obtenido el compromiso del Consejo Superior de Deportes para impulsar el futuro Centro de Tecnificación Surfing Costa Lairaga, una instalación prevista en la costa de Bañaderos con la que el municipio busca reforzar su papel en la preparación de surfistas de alto rendimiento.

Un proyecto vinculado a la costa de Bañaderos

El futuro centro, denominado Surfing Costa Lairaga, aspira a convertirse en un espacio de referencia para identificar, retener y desarrollar talento deportivo en el ámbito insular, autonómico y nacional. La iniciativa se orienta a la preparación de surfistas para competiciones nacionales, europeas y mundiales, así como para futuras participaciones en los Juegos Olímpicos.

El apoyo del Consejo Superior de Deportes supone un avance institucional para una iniciativa que pretende situar a Gran Canaria y a Canarias dentro del mapa del surf de tecnificación.

El planteamiento municipal se apoya en las condiciones naturales del litoral aruquense. La zona cuenta con 2,5 kilómetros de costa y más de 15 rompientes, una variedad que permite trabajar distintos aspectos técnicos del surf. A ello se suma una meteorología estable, que facilita la práctica deportiva durante buena parte del año.

Respaldo institucional y búsqueda de financiación

La instalación estaría ubicada en un inmueble de la costa de Bañaderos, cuya adecuación forma parte de la propuesta defendida por el Ayuntamiento de Arucas. El consistorio plantea buscar financiación con otras administraciones para hacer viable el proyecto y mantenerlo como un recurso de uso autonómico.

Según trasladó el Ayuntamiento, José Manuel Rodríguez Uribe se comprometió a visitar próximamente el futuro Centro Surfing Costa Lairaga.

La propuesta fue abordada en una reunión entre el alcalde, Juan Jesús Facundo, los concejales José María González y Óliver Armas, y el presidente del organismo estatal, José Manuel Rodríguez Uribe.