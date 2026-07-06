Cuatro millones para emplear a personas en riesgo de exclusión

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la renovación del Programa de Colaboración con los Ayuntamientos para desarrollar un nuevo plan de empleo dirigido a personas desempleadas en riesgo de exclusión social. La iniciativa contará con cuatro millones de euros y se aplicará en los 21 municipios de la isla, con el objetivo de facilitar contrataciones laborales a personas sin recursos y con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Del total previsto, dos millones de euros se repartirán de forma lineal entre los 21 ayuntamientos, con una asignación de 95.238 euros por municipio. Otros 1,5 millones de euros se distribuirán de manera proporcional en función del número de personas desempleadas de cada localidad. Los 500.000 euros restantes se destinarán a los 11 municipios cuya tasa de paro del primer trimestre de 2026 supere la media insular, situada en el 14,48%.

Casi 4000 nuevos empleos hasta ahora

La medida fue aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno insular y será gestionada por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local. El programa se viene ejecutando desde 2017 y, según los datos del Cabildo, ha permitido la contratación de 3.925 personas en ocho campañas desarrolladas en todos los municipios de Gran Canaria.

El plan se enmarca en el Fondo de Desarrollo de Canarias y permitirá que los ayuntamientos soliciten recursos para poner en marcha contrataciones en sus respectivos municipios. La convocatoria se publicará en los próximos días, una vez aprobada la renovación del programa.

Contratos y orientación laboral

Las subvenciones se destinarán a la contratación laboral de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de competencia municipal. Entre las actuaciones previstas figuran trabajos en caminos rurales y reales, limpieza y mejora del litoral municipal, rehabilitación de espacios recreativos y naturales, mejoras del paisaje, erradicación de especies invasoras, actuaciones medioambientales y limpieza o recuperación de zonas municipales.

El programa incorpora también acciones de acompañamiento profesional. Las personas contratadas deberán participar en sesiones de orientación para el empleo y recibir información sobre el mercado laboral. Además, se elaborará un Itinerario Personalizado de Empleo, que incluirá una entrevista de clasificación profesional, planificación de sesiones de orientación, posibles derivaciones a servicios formativos y seguimiento de la situación laboral.

Perfil de las personas desempleadas

El Cabildo señala que los datos del Observatorio Canario de Empleo reflejan que el 45% de las personas desempleadas en Gran Canaria carece de estudios o solo cuenta con estudios primarios. Esta situación se vincula con hogares sin recursos económicos y con mayor riesgo de exclusión social.

Aun así, la institución también destaca el peso de las personas paradas con estudios secundarios, como ESO y Bachillerato, que representan el 42,1% del total de demandantes de empleo en la isla. Por ese motivo, la convocatoria de 2026 mantiene, como en la anterior anualidad, que el 30% de las contrataciones corresponda a categorías profesionales superiores a la de peón.

Desde su puesta en marcha en 2017, el plan ha movilizado una inversión total de 33.698.022 euros. En ese periodo se han contratado 717 personas en 2017, 514 en 2018, 717 en 2019, 438 en 2020, 357 en 2022, 392 en 2023, 425 en 2024 y 365 en 2025.