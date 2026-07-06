La fortuna deja casi 4 millones de euros en Canarias

Canarias ha vivido una semana marcada por la fortuna. Varios sorteos han dejado en el Archipiélago un total de 3.880.179,30 euros, una cifra que confirma el buen momento de la suerte en las Islas.

Los premios proceden de distintos juegos: la ONCE, la Bonoloto y la Lotería Nacional, con cantidades que van desde los 40.179,30 euros hasta los 2 millones de euros del sorteo de la Lotería Nacional del sábado.

La Lotería Nacional deja el premio más alto

El mayor pellizco llegó con la Lotería Nacional del sábado, que repartió 2.000.000 de euros en Canarias.

Este premio se convierte en el más importante de la relación de sorteos agraciados y refuerza el impacto de una semana especialmente afortunada para el Archipiélago.

La ONCE también reparte fortuna en las Islas

La ONCE dejó dos premios destacados en Canarias. El primero alcanzó los 1,3 millones de euros, una cantidad capaz de cambiar la vida de los agraciados.

A este premio se suma otro de 240.000 euros, también procedente de la organización, lo que eleva el papel de la ONCE en esta racha de suerte.

Bonoloto y otro premio de 300.000 euros completan la lista

La fortuna también llegó a través de la Bonoloto, con un premio de 40.179,30 euros.

Además, Canarias sumó otro premio de 300.000 euros en la Lotería, completando así una semana de repartos muy significativos entre distintos sorteos.

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Casi cuatro millones repartidos en Canarias

En total, los premios comunicados suman 3.880.179,30 euros. La cifra refleja una concentración poco habitual de premios en pocos días y convierte a Canarias en uno de los puntos destacados de la suerte esta semana.