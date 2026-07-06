Movilidad
Gran Canaria prevé sumar 50 nuevas guaguas para 2027 ante el incremento de viajeros
La institución insular incrementa este mes la flota de Global con seis nuevos vehículos, incluida la primera guagua eléctrica de Canarias
El número de viajeros del transporte público en Gran Canaria no ha dejado de crecer desde la implantación de la gratuidad. En 2025, el año cerró con 50 millones de usuarios y para este ejercicio se prevé un incremento del 4%. Con el objetivo de responder a las necesidades de movilidad de la Isla, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció la incorporación de 50 nuevas guaguas en 2027. El incremento de la flota ya ha comenzado al sumar seis guaguas, una de ellas eléctrica.
La institución insular prevé incorporar 15 millones de euros procedentes de remanentes a los presupuestos, que se encuentran actualmente en fase de aprobación. Esta partida se destinará a la adquisición del medio centenar de vehículos para el transporte interurbano. "Vamos a mejorar mucho la calidad del servicio", valoró el consejero de Movilidad, Teodoro Sosa. El consejero subrayó que el aumento de viajeros ha obligado a la administración a adaptarse mediante la contratación de más conductores y la incorporación de nuevos vehículos, siempre bajo criterios de sostenibilidad.
"Un laboratorio andante"
Morales realizó el anuncio durante la presentación de seis nuevas guaguas que cubrirán distintas líneas de la Isla. Entre ellas se encuentra la primera guagua eléctrica de 12 metros y 65 plazas, una unidad pionera en Canarias. "Es una especie de laboratorio andante", afirmó el presidente insular.
Las nuevas incorporaciones permitirán renovar unidades que ya han superado su vida útil y, al mismo tiempo, aumentar el número de guaguas disponibles
El vehículo eléctrico prestará servicio en la zona centro y norte de Gran Canaria, especialmente en Gáldar. Con una inversión de 535.000 euros, permitirá evaluar en condiciones reales el rendimiento de la movilidad eléctrica en las líneas interurbanas de la Isla, caracterizadas por velocidades más elevadas, importantes desniveles, largos recorridos sin paradas y una demanda energética sostenida. Estos factores convierten a Gran Canaria en un entorno adecuado para analizar el potencial de esta tecnología.
Renovación
Por otra parte, se incorporan otros cinco vehículos de biodiésel de 15 metros. Gracias a sus mayores dimensiones, estas guaguas estarán destinadas principalmente a cubrir líneas directas hacia el Sur. El director de Global, Víctor Quintana, detalló que entrarán en funcionamiento este mes, una vez finalicen algunas configuraciones internas.
En la actualidad, la flota de Global asciende a 400 vehículos. Las nuevas incorporaciones permitirán renovar unidades que ya han superado su vida útil y, al mismo tiempo, aumentar el número de guaguas disponibles para reforzar el servicio. "Queremos ofrecer un mayor número de expediciones en el día a día ante el crecimiento de viajeros que estamos teniendo", explicó Quintana.
Morales destacó que los más de 300 millones de viajes acumulados en los últimos años y el incremento de los desplazamientos, que pasaron de 66 millones en 2022 a 108 millones el pasado año, demuestran que Gran Canaria está consolidando un modelo de transporte público cada vez más utilizado por la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
- Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
- Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- El bar del sur de Gran Canaria donde los calamares son la especialidad de la casa: raciones generosas y precios económicos
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año