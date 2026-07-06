'La historia en nuestras manos' llevará la artesanía canaria a las aulas de Gran Canaria en 2027

Preservar el patrimonio artesanal de Gran Canaria y transmitir el trabajo de los artesanos canarios a los más jóvenes. Estos son los dos propósitos de “La historia en nuestras manos”, un proyecto educativo que se implantará en varios centros de la isla de Gran Canaria a partir del próximo curso 2026-2027 y que se adaptará a cada etapa educativa, desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria.

Alfarería, cestería o calado son algunos de los oficios artesanos que han ido construyendo la identidad de la isla y que esta iniciativa impulsada por la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac) que, junto con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, busca

ha llevado a cabo durante los últimos meses periodos de formación para 70 docentes en distintos centros del profesorado, como el CEP de Las Palmas de Gran Canaria, el CEP de Telde, el CEP Gran Canaria Sur y el CEP Gran Canaria Noroeste.

Además, ya se han realizado talleres prácticos para el alumnado, impartidos por diferentes artesanos, en centros como el IES El Batán, el IES Feria del Atlántico, el IES Guía y el IES Lomo de la Herradura, entre otros.

A raíz de esta experiencia, se han diseñado para el próximo curso siete situaciones de aprendizaje con el objetivo de dar a conocer al alumnado el oficio de los artesanos que trabajan la lana, la alfarería, la cestería, el trenzado de la palma, el calado y el tinte con elementos naturales.

En septiembre se publicará la convocatoria para que los centros educativos interesados en acoger el proyecto puedan inscribirse.

En la presentación de la iniciativa estuvieron presentes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso.

En palabras de Morales, se trata de un proyecto piloto que busca mantener viva “la llama de la memoria de la identidad canaria”. Por su parte, Poli Suárez destacó que la intención de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias es expandir esta iniciativa al resto del archipiélago.