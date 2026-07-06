Mogán pone en marcha ayudas por valor de 16.000 euros para apoyar a los marineros

Mogán ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones destinada a apoyar la actividad de los marineros y del sector pesquero artesanal del municipio. La línea de ayudas, impulsada por la Concejalía de Pesca del Ayuntamiento de Mogán, cuenta con una dotación de 16.000 euros y permitirá sufragar gastos corrientes relacionados con la actividad pesquera durante 2026. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 17 de julio, inclusive.

Ayudas para embarcaciones con base en Mogán

La convocatoria está dirigida a personas físicas o jurídicas titulares de embarcaciones con base en algún puerto de Mogán. Podrán solicitar estas subvenciones tanto propietarios como arrendatarios o personas que dispongan de otro título habilitante sobre la embarcación. El objetivo de la medida es contribuir a la continuidad de la pesca tradicional en el municipio y facilitar la actividad de las pequeñas embarcaciones locales, en un sector vinculado a los puertos y a la economía marítima de la zona.

Gastos subvencionables durante 2026

Entre los gastos que podrán ser objeto de subvención figuran los relacionados con la adquisición de material de pesca, el combustible y los seguros de embarcaciones, marineros y patrones. Todos ellos deberán corresponder a gastos corrientes realizados durante 2026 y estar vinculados directamente con la actividad pesquera. La valoración de las solicitudes tendrá en cuenta el número de notas de venta registradas, según recoge la convocatoria municipal. Las personas interesadas podrán formalizar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán, en el Registro General situado en la avenida de la Constitución, 4, en Mogán casco, o en las Oficinas Municipales de Arguineguín, ubicadas en la calle Tamarán, 4.