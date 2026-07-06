Mogán reforma el parque infantil de El Horno y renueva el césped de la cancha anexa

El Ayuntamiento de Mogán ha concluido la renovación del parque infantil de El Horno, una actuación que también ha incluido la sustitución del césped de la cancha de fútbol 3x3 situada junto al recinto. La intervención ha supuesto una inversión de 41.706 euros, financiada con 24.735 euros del Área de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y 16.971 euros de aportación municipal.

Renovación junto al local social

La actuación se ha desarrollado en el parque infantil ubicado junto al local social del barrio. Los trabajos han consistido en la renovación de los juegos infantiles y del pavimento de seguridad del área de juego, además de la mejora del césped de la cancha anexa, destinada a la práctica de fútbol 3x3.

Imagen de la cancha de fútbol 3x3 de El Horno. / LP/DLP

La intervención en El Horno forma parte del plan municipal de renovación de áreas infantiles en Mogán, que contempla actuaciones en diferentes núcleos del municipio. Dentro de ese programa, el Ayuntamiento recordó la reciente inauguración del parque urbano de Puerto Rico tras su reforma.

Nuevos proyectos en otros barrios

El plan de mejora de zonas infantiles continúa con las obras del parque de Lomo Quiebre, en Playa de Mogán, y con la próxima licitación de la renovación del parque de la plaza Pérez Galdós, en Arguineguín. El Ayuntamiento también trabaja en la redacción de los proyectos para los parques infantiles de las calles Alcalde Paco González, Acorán y Tanausú, en Pino Seco, con una dotación prevista de un millón de euros. A estos proyectos se suma la renovación del parque de La Vistilla, que ya cuenta con proyecto redactado y para el que se ha solicitado una subvención.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, visitó la zona junto a concejales del Gobierno local para comprobar el resultado de los trabajos. La visita se produjo después de que la actuación estuviera ya ejecutada desde hace varios meses, según explicó el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández. El edil señaló que la visita oficial al espacio tuvo que retrasarse inicialmente por la borrasca Therese y, posteriormente, por los compromisos derivados de la visita del Papa. Pese a ello, el grupo de gobierno acudió al barrio para revisar el estado final de la instalación tras las mejoras realizadas.