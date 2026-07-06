El nuevo paraíso del dulce en Gran Canaria que conquista a los más golosos: brownies, focaccias y desayunos a precios que sorprenden

Los dulces son una de las mayores perdiciones de muchas personas, las cafeterías son establecimientos perfectos para disfrutar de un buen desayuno o merienda. Además, esta propuesta gastronómica sigue creciendo y Dulce Mari Coffee & Bakery es un local que ha abierto recientemente y ya conquista con su amplia variedad de productos artesanales a precios económicos.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado recientemente el local y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Por fin abre sus puertas la que se va a convertir en tu cafetería favorita. Con dulces súper cargados, salados con combinaciones top y a precios como deben de ser", comentan.

Opciones dulces y saladas

Uno de los principales atractivos del establecimiento es su repostería, donde destacan cookies de distintos sabores, brownies, vasitos dulces y otras elaboraciones artesanales. La pareja `foodie´ destaca especialmente las galletas rellenas, los brownies y la variedad de propuestas para quienes disfrutan del dulce.

La carta no solo se centra en opciones dulces, también ofrece elaboraciones saladas que conquistan en cada bocado. Una de las que más llamó su atención fue la Focaccia Pistachosa, elaborada con crema de pistacho y acompañada de chips de batata. Además, los creadores de contenido quedaron sorprendidos con la crema de pistacho, asegurando que "le queda brutal".

Desayunos desde 4,90 euros

El establecimiento también apuesta por los desayunos con un menú que incluye café, pulguita y zumo por 4,90 euros, una opción que se puede convertir perfecta para comenzar el día con energía. Además, bowls de yogur griego con granola casera, entre otras opciones.

Otro de los aspectos que más llamó la atención durante la visita fue la variedad de bebidas. Entre las que destaca el té chai, señalado como uno de los favoritos. También bebidas proteicas pensadas para quienes buscan alternativas más saludables.

El local también ofrece opciones vegetarianas, sin gluten y veganas, adaptándose a las necesidades de todos sus clientes. La terraza del establecimiento es pet friendly, permitiendo acudir acompañado de mascotas.

Dónde se encuentra

Dulce Mari Coffee & Bakery se ubica en la calle Camilo José Cela, 2, en Carrizal. Un establecimiento que busca hacerse un hueco en la gastronomía de la isla y convertirse en una opción perfecta para desayunar, merendar o disfrutar de un café acompañado de repostería artesanal.

Abre de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 horas, mientras que los viernes amplía su horario hasta las 19:00 horas. Sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Más allá de los desayunos y meriendas, la cafetería ha incorporado una propuesta en la que los viernes organizará tapeo y los clientes podrán disfrutar de tapas desde un euro, ampliando así su oferta gastronómica.