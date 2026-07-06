Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones

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Canarias se prepara para varios días de calor extremo: las zonas donde pueden alcanzarse los 40 grados

El archipiélago canario afronta un nuevo episodio de calor intenso en lo que va de verano, provocado por la entrada de una masa de aire africano que elevará de forma significativa las temperaturas durante varios días esta semana.

El Gobierno de Canarias ha elevado este lunes a alerta el aviso por temperaturas máximas en las Islas, en vigor desde las 12.00 horas de hoy. Más información