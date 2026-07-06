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Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones
La AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en varias islas mientras las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y de incendios forestales
Sigue en directo la ola de calor que atraviesa Canarias, con temperaturas que superarán ampliamente los valores habituales para esta época del año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos en varias islas y las administraciones insisten en extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y el aumento del peligro de incendios forestales.
Aránzazu Fernández
Canarias se prepara para varios días de calor extremo: las zonas donde pueden alcanzarse los 40 grados
El archipiélago canario afronta un nuevo episodio de calor intenso en lo que va de verano, provocado por la entrada de una masa de aire africano que elevará de forma significativa las temperaturas durante varios días esta semana.
El Gobierno de Canarias ha elevado este lunes a alerta el aviso por temperaturas máximas en las Islas, en vigor desde las 12.00 horas de hoy. Más información
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