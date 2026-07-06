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Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones

La AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en varias islas mientras las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y de incendios forestales

La ola de calor golpea fuerte al archipiélago

La ola de calor golpea fuerte al archipiélago / Agencias

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Aarón Cabrera Artiles

Sigue en directo la ola de calor que atraviesa Canarias, con temperaturas que superarán ampliamente los valores habituales para esta época del año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos en varias islas y las administraciones insisten en extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y el aumento del peligro de incendios forestales.

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