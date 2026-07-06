Las Palmas de Gran Canaria registra este lunes la Gasolina 98 más barata de la provincia a 1,349 euros el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Antigua, en la isla de Fuerteventura. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, tiene el gasoil a 1,269€ el litro. En Antigua, Fuerteventura, la estación de servicio PLENERGY, CALLE REAL, 22, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,269€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, lunes 6 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio PLENERGY, AVENIDA CARLOS V, 109, donde la Gasolina 95 está a 1,225€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,225€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy lunes 6 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,225€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la estación de SANTANA DOMINGUEZ, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,225€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, donde sale a 1,275€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Ingenio, estación de PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109, donde se puede encontrar el gasoil a 1,275€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Tías, estación PCAN de Calle San Blas 15, donde sale a 1,355€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde se puede encontrar el gasoil a 1,357€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 6 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,317€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,317€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA AEROPUERTO de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,425€ el litro en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,449€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio SHELL JANDIA en Avenida de Jandía 2, a 1,379€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad de Tuineje a 1,395€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,269€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,269€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,249€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 6 de julio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,239€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 1,275€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 1,279€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este lunes 6 de julio está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,299€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,299€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,349€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,249€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/07/2026 8:14:09]