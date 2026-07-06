Parece Venecia, pero está en Gran Canaria: el pueblo con canales que enamora a miles de turistas

Gran Canaria es una isla de contrastes o, como suele definirse en el imaginario popular, un continente en miniatura. Entre dunas, barrancos y playas de aguas cristalinas se esconde uno de sus rincones más singulares: Puerto de Mogán, un pequeño enclave marinero conocido desde hace décadas como la Venecia de Canarias.

Mogán, el segundo municipio más extenso de la isla con cerca de 170 kilómetros cuadrados, conserva una marcada tradición pesquera que convive con uno de los destinos turísticos más fotografiados del archipiélago.

¿Por qué llaman a Puerto de Mogán la Venecia de Gran Canaria?

El sobrenombre no es casual. Aunque a una escala mucho menor que la ciudad italiana, Puerto de Mogán cuenta con una red de pequeños canales atravesados por puentes que conectan distintas zonas del puerto deportivo y el casco urbano. Esa combinación de agua, arquitectura tradicional y coloridas flores crea una estampa que recuerda a algunos de los rincones más conocidos de Venecia.

Puerto de Mogán / La Provincia

Pasear por sus calles es una experiencia diferente al resto del sur de Gran Canaria. Las terrazas, los pequeños comercios y las plazas invitan a recorrer el pueblo con calma, disfrutando de un entorno donde parece que el tiempo transcurre a otro ritmo.

En sus orígenes, Puerto de Mogán fue un pequeño pueblo de pescadores y esa esencia continúa muy presente. El crecimiento turístico respetó la arquitectura tradicional de la zona, manteniendo edificaciones de baja altura, fachadas blancas y una exuberante vegetación donde las buganvillas, los hibiscos y las palmeras se han convertido en parte inseparable del paisaje urbano.

¿Qué actividades se pueden hacer en Mogán?

El municipio cuenta con una amplia oferta de actividades. Desde pasear en barco hasta el avistamiento de cetáceos. Las actividades que se pueden realizar son variadas. Pero según portales como Tripadvisor, entre las mejores se encuentra, por ejemplo, pasear en velero y hacer snorkel o hacer un tour en kayak por las Cuevas de Mogán.

Además de todas las actividades que se pueden realizar en la localidad, el pueblo presenta lugares con un carácter cultural que merece la pena conocer. En el casco antiguo de Mogán está la Iglesia de San Antonio de Padua, construida en el año 1814, por lo que el edificio cuenta con 210 años de antigüedad.

Como dato curioso, el pueblo de Mogán obtuvo la independencia en 1815, un año después de la construcción de la Iglesia. Fue, entre otras cosas, la puesta en marcha de este edificio lo que permitió que esto ocurriera, ya que hasta entonces pertenecía al pueblo Tejeda.

El mercadillo que llena de vida el pueblo cada viernes

Uno de los momentos de mayor actividad en Puerto de Mogán llega cada viernes con la celebración de su popular mercadillo. Cientos de puestos ocupan las calles y el paseo del puerto con productos artesanales, ropa, complementos, decoración y gastronomía local, convirtiéndose en uno de los mercados al aire libre más visitados de Gran Canaria.

Su mezcla de tradición marinera, arquitectura blanca, canales, flores y ambiente relajado ha hecho que muchos lo conozcan como la Venecia de Canarias, un apodo que ha traspasado fronteras y que sigue despertando la curiosidad de quienes buscan descubrir algunos de los rincones con más encanto de la isla.