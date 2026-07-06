Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, pone fecha al alivio del calor en Canarias: hasta cuándo seguirán los 40 grados

La ola de calor continuará afectando a Canarias durante los próximos días, con un inicio de semana especialmente caluroso y temperaturas que podrán alcanzar entre 38 y 40 grados en puntos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.

El calor intenso se mantendrá en el Archipiélago al menos hasta el miércoles o el jueves, con máximas superiores a 35 grados en amplias zonas de las Islas. Las noches también serán cálidas, especialmente en las islas orientales, donde las mínimas podrán superar los 25 grados.

Calor, Bañaderos Arucas | 06/07/2026 | Fotógrafo: José Pérez Curbelo / José Pérez Curbelo / LPR

Calor intenso en Canarias hasta mediados de semana

La situación más adversa en Canarias se concentrará durante la primera mitad de la semana. La Aemet prevé un ambiente muy caluroso en buena parte de las Islas, con valores que rondarán los 38 a 40 grados en zonas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Aunque a partir del viernes podrían predominar los descensos de temperatura en España y darse por concluida la ola de calor, Del Campo advierte de que esto no significa que el calor desaparezca. Las temperaturas seguirán siendo elevadas en muchas zonas del país.

Rayos, viento y riesgo de incendios

El martes y el miércoles las lluvias serán escasas, aunque podrán formarse nubes de evolución que dejarán algunos chubascos aislados. Estos episodios podrían ir acompañados de poca precipitación, rayos y rachas fuertes de viento, una combinación que incrementa el peligro de incendios.

La situación preocupa especialmente porque el riesgo de incendios se mantendrá muy alto o extremo en buena parte de la Península y Baleares. En Canarias, el calor intenso y las noches cálidas también obligan a extremar la precaución durante los próximos días.

España seguirá con temperaturas extremas

En el conjunto del país, las temperaturas no experimentarán grandes cambios hasta el jueves. Se podrán alcanzar máximas de 42 grados en el sur peninsular y valores de 40 grados en varias zonas, además de noches tropicales casi generalizadas y noches tórridas en puntos del Mediterráneo y del interior.

Este lunes, las temperaturas subirán en el norte y este peninsular, así como en Baleares. Pamplona podrá llegar a los 39 grados y puntos del Cantábrico oriental, como Bilbao, podrían superar los 40 grados. También se alcanzarán valores similares en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Durante el martes y el miércoles volverá a registrarse mucho calor. Las máximas bajarán en el Cantábrico, pero subirán en el este peninsular y Baleares. Se superarán los 38 a 40 grados en amplias zonas del este, la meseta norte, el centro y el sur de la Península.

Aumento de la temperatura en Canarias (2020–2025) 18 °C 19 °C 20 °C 21 °C 22 °C Año: 2020 Temperatura: 18.67 °C Año: 2021 Temperatura: 18.87 °C Año: 2022 Temperatura: 19.25 °C Año: 2023 Temperatura: 20.00 °C Año: 2024 Temperatura: 20.75 °C Año: 2025 Temperatura: 21.17 °C 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuentes: AEMET y Copernicus Climate Change Service. Diseño: Fernando Montecruz. LA PROVINCIA/DLP-EL DÍA

Posibles tormentas entre el miércoles y el jueves

El climatólogo de Meteored Samuel Biener ha señalado que las tormentas se concentrarán principalmente entre el miércoles y el jueves en el entorno del sistema Ibérico y los Pirineos, donde podrían ganar más intensidad, especialmente en la cordillera pirenaica.

También podrían formarse chubascos de forma más puntual en otros puntos del interior peninsular. El experto advierte de que habrá que vigilar el abundante aparato eléctrico y las fuertes rachas de viento asociadas, en un contexto de riesgo muy elevado de incendios forestales.

Biener añade que algunos modelos contemplan la posible aproximación de una dana a la Península, lo que podría favorecer tormentas más intensas y generalizadas. Mientras tanto, el calor seguirá siendo extremo, con temperaturas superiores a los 40 grados en muchas zonas del país.

El alivio podría llegar a partir del viernes

A partir del viernes, lo más probable es que predominen los descensos de temperatura. Según la Aemet, la ola de calor podría darse entonces por concluida, aunque las temperaturas seguirán siendo altas en buena parte de España.

Durante el fin de semana podría haber un ambiente más suave en el oeste peninsular, mientras que el calor intenso continuaría en el este y Baleares. La previsión, no obstante, mantiene aún cierta incertidumbre.