La urbanización de El Hornillo de San Bartolomé acabará tras 40 años de trámite

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado un nuevo paso para completar la urbanización de El Hornillo 3A, un desarrollo residencial cuya tramitación se remonta a hace casi cuatro décadas. La Junta de Gobierno ha aprobado de forma inicial la modificación y culminación del proyecto de urbanización de la segunda fase, una actuación que permitirá ejecutar las infraestructuras pendientes y adaptar el ámbito al planeamiento vigente.

Un ámbito de más de 307.000 metros cuadrados

El proyecto afecta a una superficie de más de 307.000 metros cuadrados y contempla una inversión de 1.163.433,28 euros. Según la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, la intervención permitirá completar las obras pendientes, acondicionar 46.281 metros cuadrados de zonas verdes y recuperar espacios públicos para el uso vecinal.

La actuación incluye la mejora de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, evacuación de pluviales, riego, alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones. También se prevé la pavimentación de calles y aceras, la construcción de muros y escaleras, la renovación de la señalización y la adaptación de 103 accesos a garajes. El proyecto incorpora, además, nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y la mejora de los itinerarios peatonales, con el objetivo de facilitar la accesibilidad en el conjunto del ámbito.

Zonas verdes y espacios públicos recuperados

Uno de los ejes de la intervención será el acondicionamiento de las zonas verdes. La superficie prevista, de 46.281 metros cuadrados, se distribuirá en seis grandes espacios ajardinados. En ellos se integrarán las especies vegetales existentes con nuevas plantaciones adaptadas al clima de Gran Canaria, además de senderos peatonales, zonas de estancia y una red de riego automatizada preparada para utilizar agua depurada. El proyecto también prevé recuperar terrenos públicos que durante años han estado ocupados por cerramientos y jardines privados. La actuación devolverá esos espacios a su uso original y reorganizará parte del terreno para mejorar la continuidad de las zonas verdes y peatonales.

Un expediente iniciado en 1988

El Plan Parcial El Hornillo 3A fue aprobado en 1988 y, desde entonces, ha atravesado distintas fases administrativas, cambios en el sistema de ejecución, obras parciales e incidencias que retrasaron su finalización. Con la aprobación inicial del proyecto, el Ayuntamiento busca actualizar la documentación técnica, incorporar las obras ya ejecutadas y definir las actuaciones que aún quedan pendientes.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que el objetivo municipal es cerrar expedientes urbanísticos que han permanecido sin resolver durante años y completar barrios con calles, zonas verdes, servicios públicos y espacios adecuados para la vida cotidiana. Marichal vinculó esta actuación con la estrategia municipal para desbloquear suelo residencial y ampliar las oportunidades de vivienda. En ese contexto, recordó la inversión anunciada de más de 40 millones de euros para vivienda pública y defendió la necesidad de avanzar también en expedientes urbanísticos pendientes.

Por su parte, Davinia Ramírez indicó que la aprobación inicial supone un paso relevante para culminar una urbanización compleja desde el punto de vista técnico y administrativo. La concejala subrayó que el proyecto permitirá que El Hornillo 3A cuente con redes renovadas, calles accesibles, zonas verdes acondicionadas y espacios públicos recuperados cuando se complete su tramitación.