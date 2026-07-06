Santa Brígida celebra la XXXIII Traída del Barro con talleres y música

La Atalaya de Santa Brígida celebra desde este lunes, 6 de julio, la XXXIII Traída del Barro, una fiesta popular vinculada a la tradición alfarera del barrio y que se prolongará hasta el sábado, 12 de julio, con una programación de talleres, exposiciones, música y actividades para todos los públicos. La cita tendrá como acto central la tradicional embarrada, prevista para la jornada final en El Goro.

La celebración recuerda la antigua práctica de las mujeres que subían hasta La Concepción para recoger el barro utilizado por los alfareros en la elaboración de piezas de cerámica. Con 33 ediciones, la fiesta se ha consolidado como una de las expresiones culturales más vinculadas a la identidad de La Atalaya, un barrio con una larga relación con la locería tradicional.

Una semana de actos en torno al barro y la alfarería

Los actos arrancaron este lunes a las 17.00 horas con el taller infantil Juega con barro, impartido por Domingo Díaz Barrios, conocido como El Taranta, en el Centro Locero. La actividad se mantendrá hasta el miércoles, 8 de julio. A las 18.00 horas tendrá lugar una ofrenda floral en la Casa Alfar de Panchito en recuerdo de los loceros históricos del barrio y, a las 19.00 horas, se inaugurará una exposición de cerámica de la Asociación de Loceros ALUD, junto a una muestra pictórica del artista Felipe Juan. La jornada concluirá con la actuación de la Parranda de San Antonio.

El martes, a las 19.00 horas, se presentará el libro Maximin, del escritor satauteño Esteban Rodríguez García, en un acto con acompañamiento musical del arpista Armando Santana. El miércoles, desde las 18.00 horas, se celebrará una gymkana familiar, mientras que el jueves, a las 19.00 horas, tendrá lugar la charla-coloquio La Taia y el Put, dedicada a la figura de los caddies y a la relación histórica de La Atalaya con el Real Club de Golf de Bandama.

Cartel de la XXXIII edición de la Traída del Barro. / LP/DLP

La Traída Chica, el horno y el Festival Salsero

El viernes concentrará varios de los actos más ligados a la tradición de la fiesta. A las 11.00 horas se celebrará la juntada y el acarreo de leña. Una hora después, a las 12.00 horas, será el turno de la Traída Chica, dirigida al público infantil en el CEIP José Manuel Illera de la Mora.

Por la tarde, a las 16.00 horas, se encenderá el horno del Centro Locero para la tradicional guisada. La jornada continuará entre las 20.00 y las 23.00 horas en la calle Cura Navarro, donde se celebrará el Festival Salsero de la Traída del Barro, con las actuaciones de Proyecto Son y Las Musas.

La embarrá cerrará el día grande

El sábado, 11 de julio, será el día principal de la programación. La música comenzará a las 13.00 horas con DJ Frank in the Nay y su cuerpo de baile. A las 14.00 horas actuará DJ Alejo Sánchez y, a las 15.15 horas, subirá al escenario el grupo Los Hijos de Tula.

La XXXIII Traída del Barro arrancará a las 15.30 horas, acompañada por La Banda Guiniguada. La comitiva recorrerá las calles del barrio hasta llegar a El Goro, donde se desarrollará la tradicional embarrá, el baño colectivo de barro que constituye uno de los momentos más reconocibles de la fiesta.

La jornada concluirá a las 18.30 horas con un baño de agua limpia para los participantes y el reparto de caldo caliente, con el que se cerrará una nueva edición de una celebración que mantiene el vínculo de La Atalaya con su historia alfarera.

La programación está organizada por la Asociación Cultural y Deportiva Estrella Roja y la Peña del Barro, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Brígida, el Cabildo de Gran Canaria, la Fedac, la Asociación de Loceros ALUD y distintas entidades locales.