Santa Lucía de Tirajana rehabilita el campo de fútbol 7 de Balos con vestuarios, gradas y aparcamiento

Santa Lucía de Tirajana rehabilitará el campo de fútbol 7 de Balos, en Vecindario, y ampliará las instalaciones deportivas del complejo. El proyecto contempla la sustitución de la actual cancha vallada existente en la zona por una nueva instalación deportiva, además de la construcción de un edificio de dos plantas destinado a vestuarios, aseos, salas polivalentes, almacenes, enfermería y otros espacios auxiliares.

La actuación se desarrollará en la calle Pablo Neruda, dentro de una parcela en la que ya se encuentra el campo de fútbol 11 de la U.D. Balos con sus edificaciones anexas. El ámbito concreto de intervención ocupa unos 5.545 metros cuadrados dentro de una parcela de 48.928 metros cuadrados, clasificada como suelo urbano y destinada a equipamiento deportivo. El presupuesto total asciende a 2.380.057 euros y el plazo de ejecución previsto es de 12 meses.

Uno de los elementos principales del proyecto será el nuevo edificio de apoyo al campo de fútbol 7. La construcción se adaptará al desnivel del terreno, de manera que sus dos plantas serán accesibles a cota de calle. La planta inferior conectará con el actual campo de fútbol 11, mientras que la planta superior quedará vinculada directamente al nuevo terreno de juego.

Salas polivalentes y almacenes

En total, el edificio contará con una superficie construida de 552,43 metros cuadrados. En la planta inferior se ubicarán cuatro salas polivalentes, dos almacenes, un despacho, cuarto de instalaciones y grupo de presión. La planta superior estará destinada principalmente a la actividad deportiva, con cuatro vestuarios para equipos, dos vestuarios accesibles, dos vestuarios para árbitros, enfermería, aseos públicos masculinos, femeninos y accesibles, además de almacenes y zonas de limpieza.

El proyecto también incorpora medidas de accesibilidad, entre ellas un servicio higiénico adaptado, dos vestuarios accesibles y una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida. Asimismo, la actuación prevé la creación de una zona de aparcamiento vinculada a la instalación deportiva.

Trabajos previos

Antes de levantar las nuevas instalaciones, será necesario ejecutar diversos trabajos previos. El proyecto contempla el picado de la solera de la pista deportiva existente, la retirada del cerramiento metálico, el desmontaje de báculos de iluminación, la demolición de muretes y movimientos de tierra para adaptar la nueva edificación y el campo a la orografía de la parcela. También se recoge la intervención sobre el arbolado situado en el ámbito de actuación.

La actuación incluye también instalaciones de saneamiento, fontanería, agua caliente sanitaria y ventilación

El nuevo campo de fútbol 7 contará con el equipamiento deportivo exigido por las normas NIDE. Entre los elementos previstos figuran dos porterías reglamentarias, cuatro picas de córner, dos banquillos cubiertos para jugadores suplentes con capacidad para ocho personas cada uno, una barandilla perimetral de un metro de altura y redes parabalones de ocho metros en los fondos del terreno de juego. Además, las gradas estarán dotadas con asientos monobloque.

La actuación incluye también instalaciones de saneamiento, fontanería, agua caliente sanitaria, climatización, ventilación, electricidad, alumbrado y riego. En el caso del campo de fútbol, el proyecto prevé una red de riego con aspersores perimetrales e interiores, así como una iluminación adaptada a competiciones regionales y entrenamientos, con columnas de 14 metros de altura y proyectores específicos para la práctica deportiva.

El documento incorpora, además, una instalación solar fotovoltaica formada por 25 módulos, con una potencia total de 10 kilovatios. Esta instalación se plantea pese a que el propio proyecto señala que no sería obligatoria al tratarse de un edificio de nueva construcción con una superficie inferior a 1.000 metros cuadrados.