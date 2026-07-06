Confirmado por la DGT Canarias: Tráfico estudia habilitar en Vecindario un punto de examen de conducir

La Dirección General de Tráfico estudia la propuesta planteada por Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y Mogán para habilitar en Vecindario un punto de examen de conducir destinado a la población del Sur y del Sureste de Gran Canaria. La iniciativa fue trasladada este lunes por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y el concejal de Movilidad, Francisco Guedes, a la jefa provincial de Tráfico en Las Palmas, Eva Canitrot.

Una demanda de municipios y autoescuelas

La petición cuenta con el respaldo de los cinco ayuntamientos y responde a las demandas de las autoescuelas de estos municipios, que consideran que la centralización de los exámenes en Las Palmas de Gran Canaria genera costes económicos y pérdida de tiempo tanto para el alumnado como para el profesorado. Los representantes municipales trasladaron a Tráfico que la situación se ha visto agravada en los últimos años por la congestión de la GC-1, principal vía de conexión entre la capital y el sur de la isla.

Los municipios que respaldan la propuesta suman una población superior a los 200.000 habitantes. Según el planteamiento defendido por los ayuntamientos, descentralizar el lugar de los exámenes podría contribuir a reducir desplazamientos hacia la capital grancanaria y mejorar la movilidad en el eje sur de la isla.

Informes antes de decidir la ubicación

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, valoró de forma positiva la respuesta recibida por parte de la jefa provincial de Tráfico, al señalar que el organismo ya tenía conocimiento de las mociones aprobadas en los plenos municipales y ha comenzado a estudiar la propuesta. García indicó que Eva Canitrot se mostró receptiva y pidió esperar a los informes encargados para conocer las consecuencias que tendría la posible descentralización de los exámenes.

El concejal de Movilidad, Francisco Guedes, explicó que las partes han acordado mantener una nueva reunión a finales de este año, cuando previsiblemente ya estén disponibles esos informes. En ese encuentro se analizaría la posible ubicación de un punto de examen de Tráfico en el municipio, aunque la decisión aún no está tomada.

El Recinto Ferial, opción propuesta

Las autoescuelas plantean que el nuevo punto de examen pueda ubicarse en el Recinto Ferial de Vecindario. Defienden que el espacio reúne condiciones adecuadas por su conexión con la GC-1, la disponibilidad de amplias zonas de aparcamiento y la cercanía de distintos escenarios de conducción, tanto urbanos como interurbanos y de autopista.

La reunión celebrada este lunes responde a la moción aprobada por el pleno de Santa Lucía de Tirajana el pasado mes de marzo, en la que se defendía la instalación de este servicio en el Recinto Ferial de Vecindario. El acuerdo instaba a la DGT a estudiar la viabilidad técnica y administrativa de implantar un punto de examen en el municipio y solicitaba la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y de las administraciones competentes en movilidad y seguridad vial para facilitar su puesta en marcha en el Sureste de la isla.