Valsequillo inicia las obras de emergencia para frenar los vertidos de aguas residuales a los barrancos tras la borrasca Therese

El Ayuntamiento de Valsequillo ha iniciado las obras de emergencia para evitar el vertido de aguas residuales a los barrancos del municipio tras los daños ocasionados por la borrasca Therese. El Consistorio afirmó este lunes que ya han comenzado los trabajos de saneamiento en tres barrancos afectados: San Miguel, Los Mocanes y San Roque. El anuncio se produce después de que el pasado viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la convocatoria de subvenciones destinadas a la recuperación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial e insular. En este sentido, el Gobierno central aportará 93 millones de euros al conjunto del país, de los que 83 millones irán destinados a Canarias. En el caso de Valsequillo serán necesarios cuatro millones de euros para afrontar las actuaciones previstas.

Cuatro kilómetros de tuberías

Así pues el Consistorio prevé ejecutar tres proyectos diferenciados. La actuación en el barranco de San Miguel supera los dos millones de euros; la de Los Mocanes asciende a unos 800.000 euros; y la de San Roque se sitúa por encima del millón de euros. Aunque el Ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos para rehabilitar la red de saneamiento, desde la institución advierten de que se trata de unas obras que llevarán «bastante tiempo». Para solucionar el vertido de aguas residuales en los barrancos, será necesaria la instalación de una tubería desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) ubicada en Tecén hasta la zona alta del barranco de San Miguel. «Estamos hablando de cerca de cuatro kilómetros de un barranco que se encuentra destrozado», subrayan desde el Ayuntamiento.

Para hacer frente a la problemática es necesaria la instalación de una tubería que recorra cuatro kilómetros

Las obras en la zona de San Roque son las que se encuentran más avanzadas, mientras que recientemente también han comenzado los trabajos en el barranco de San Miguel. No obstante, desde el Ayuntamiento señalan que el inicio de las actuaciones se vio condicionado por otro problema: la dificultad para conseguir las tuberías necesarias. «Con la situación del petróleo no había tubos disponibles para comenzar la ejecución de los trabajos», recalcan

Aviso a los ciudadanos

Sin embargo, el vertido de aguas residuales a los barrancos del municipio no es una situación nueva. Tras el paso de la borrasca Therese y una vez constatados los daños en la red de alcantarillado, el Ayuntamiento emitió un aviso urgente a la población por el riesgo que suponía el contacto con el agua de los barrancos de San Miguel y San Roque. A través de la concejalía de Aguas y Alcantarillado, dirigida por Ibán Medina, el Consistorio alertó entonces de la rotura de varios colectores de saneamiento como consecuencia de las intensas lluvias, lo que provocó un riesgo de contaminación por aguas residuales en estas zonas.

El Consistorio alertó de la rotura de colectores de saneamiento como consecuencia de las lluvias

Entre las recomendaciones trasladadas para proteger la salud pública, el Ayuntamiento prohibió el baño en estos cauces, instó a evitar cualquier contacto directo con el agua y recordó la prohibición estricta de consumir agua procedente de los barrancos afectados.

A la espera de la subvención

Eso sí, aunque la convocatoria de subvenciones para abordar los daños ya ha sido publicada en el BOE, el Ayuntamiento queda ahora pendiente del pronunciamiento del Gobierno de Canarias, que asumirá otra parte importante del importe de las actuaciones. «Los trabajos se están ejecutando, pero aún falta que nos llegue la subvención, ya que supone un golpe duro para el Ayuntamiento hacer frente a ese gasto», recalcan desde el Consistorio.

Aunque las obras de emergencia siguen su curso «poco a poco», al Ayuntamiento le preocupa cuándo podrá llegar la subvención, ya que considera prioritario controlar el vertido de aguas residuales que, desde entonces, continúa llegando a los barrancos. «Esto es un drama medioambiental y un problema para la salud pública», destacaron desde el Consistorio.

No obstante, los daños provocados por la borrasca no se limitaron a la red de alcantarillado y saneamiento. También se registraron desprendimientos de taludes, socavones y pérdida de firme en carreteras principales y accesos agrícolas, así como filtraciones graves en edificios municipales —como la planta alta del Ayuntamiento— y daños en muros de contención.