El Ayuntamiento de Gáldar refuerza la accesibilidad en la Playa de Sardina con una nueva grúa para personas con movilidad reducida
La grúa adaptada en la Playa de Sardina facilitará el acceso al mar a personas con movilidad reducida gracias al proyecto 'Un Mar de Posibilidades'
El Ayuntamiento de Gáldar incorporó una grúa adaptada en la Playa de Sardina para facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida que practican actividades de buceo. La actuación parte del proyecto ‘Un Mar de Posibilidades’, impulsado por la empresa Buceo Norte, y se financia con una subvención destinada a actuaciones de inversión en áreas de competencia municipal del Cabildo de Gran Canaria durante 2025.
El nuevo equipamiento se integra en la línea de mejora de servicios de la costa galdense y refuerza la accesibilidad en una playa que este año recibe la Bandera Azul por décimo año consecutivo. La medida añade un recurso específico para personas que desean acceder al mar con apoyo técnico y condiciones de seguridad.
Nuevo recurso en la Bahía de Sardina para mejorar los servicios de la playa
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, presentó la grúa junto al concejal de Turismo, Ulises Miranda Guerra, y el concejal de Playas, Nicolás Mederos. Durante el acto, el regidor vinculó la instalación con la mejora progresiva de los servicios de la playa.
“Hace unas semanas izábamos la Bandera Azul por décimo año consecutivo aquí, en la Bahía de Sardina, pero para lograr este reconocimiento hay que seguir mejorando la prestación de servicios año tras año”, señaló Sosa.
El alcalde citó también la recuperación del puesto de socorrismo, el ascensor para personas con movilidad reducida y la mejora de los baños públicos adaptados.
Convenio con Buceo Norte para regular el uso de la grúa
El primer edil indicó que el Ayuntamiento de Gáldar suscribirá un convenio con Buceo Norte para regular el uso de este equipamiento. El objetivo consiste en que cualquier persona con movilidad reducida pueda disfrutar de los fondos marinos de Sardina con apoyo especializado.
“Ya contábamos con la silla anfibia en la playa principal y ahora damos un paso más ofreciendo este servicio a quienes desean descubrir uno de los mejores paisajes submarinos de Canarias y también de referencia internacional”, afirmó Sosa. El alcalde recordó además que cada verano el Consistorio instala un pantalán flotante que facilita el acceso al agua a embarcaciones, motos náuticas y bañistas.
'Un Mar de Posibilidades', el proyecto para eliminar barreras
La representante de Buceo Norte, Marina Muñoz, destacó el papel del proyecto 'Un Mar de Posibilidades' en la creación de este servicio. La iniciativa, ganadora del Premio Iberdrola Supera, sirvió como punto de partida para acercar el buceo a personas con discapacidad o movilidad reducida.
“Somos una empresa de buceo ubicada en Sardina del Norte, con instructores y un equipo de voluntarios capacitados para acompañar a personas con discapacidad o movilidad reducida a disfrutar de los fondos marinos de Sardina”, explicó Muñoz. La representante de la empresa añadió que, gracias al proyecto y a la colaboración municipal, la nueva grúa permitirá que más personas puedan bucear en esta playa.
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