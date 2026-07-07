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Agüimes

El Cabildo cede 166 parcelas para construir 680 casas públicas en Agüimes

El Ayuntamiento adquiere 22.000 metros cuadrados de terreno con una inversión de 4.568.000 euros

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; el presidente del Cabildo de Gran Canaria de Gran Canaria, Antonio Morales y el consejero de Hacienda, Pedro Francisco Justo Brito, durante la firma de la cesión de los terrenos del Cruce de Arinaga.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; el presidente del Cabildo de Gran Canaria de Gran Canaria, Antonio Morales y el consejero de Hacienda, Pedro Francisco Justo Brito, durante la firma de la cesión de los terrenos del Cruce de Arinaga. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Agüimes, a través de la Asociación Mixta de Compensacion del Polígono Industrial de Arinaga, impulsa la construcción de 680 viviendas públicas en el Cruce de Arinaga. Se trata de un terreno que era propiedad del Cabildo de Gran Canaria y que el Consistorio ha adquirido tras una inversión de 4.568.000 euros. El espacio adquirido cuenta con un total de 116 parcelas, lo que supone una superficie de suelo de alrededor de 22.000 metros cuadrados

Esta iniciativa supone casi el 40% del proyecto para la creación de nueva vivienda que ha desarrollado la Administración municipal. El objetivo del proyecto es dar una solución a la crisis habitacional que vive el municipio y facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Para ello, según explicó en el acto de presentación de esta iniciativa el presidente del Cabildo, Antonio Morales, el precio del alquiler de las casas será de un 50% respecto a la media del mercado, que es de alrededor de 15 euros por metro cuadrado.

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Esta nueva compra forma parte de la segunda fase del proyecto de construcción de vivienda pública del Ayuntamiento de Agüimes, que tiene como objetivo la creación de 1700 nuevas casas protegidas. El alcalde del muncipio, Óscar Hernández, aseguró que "se trata de suelo en el que mañana mismo podríamos iniciar la ejecución de las obras". Hernández aclaró que sacarán la licitación "lo antes posible" y que la intención es que las viviendas puedan estar terminadas en un plazo de dos años.

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