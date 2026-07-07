Un ciclista grave tras caer varios metros en Gran Canaria

Un ciclista resultó herido de gravedad este martes, 7 de julio, tras precipitarse desde varios metros de altura en la carretera GC-60, en las inmediaciones de Fataga, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. El afectado sufrió un traumatismo craneal de carácter grave y tuvo que ser trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El accidente movilizó a un amplio dispositivo de emergencias después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibiera la alerta a las 15:33 horas. En el aviso se comunicaba que un ciclista había sufrido una caída en la carretera y había acabado en una zona de difícil acceso.

El suceso se produjo en la GC-60, una vía que atraviesa una zona de especial complejidad orográfica en el entorno de Fataga. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el ciclista se precipitó desde varios metros de altura tras sufrir una caída.

La gravedad del accidente obligó a activar de inmediato recursos sanitarios, bomberos y Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario, una ambulancia de soporte vital básico, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Guardia Civil.

Asistencia sanitaria en el lugar de la caída

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al herido en el punto en el que había quedado tras la caída. En esa primera intervención también colaboró la dotación de un recurso de Transporte Sanitario No Urgente que pasaba por la zona.

Los sanitarios valoraron al ciclista y comprobaron que presentaba un traumatismo craneal grave. Debido a la entidad de las lesiones y a la dificultad del rescate, fue necesario estabilizarlo antes de iniciar su evacuación.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria colaboraron con el personal sanitario para sacar al afectado desde el lugar en el que había caído. El ciclista fue evacuado en camilla hasta la zona donde se encontraba la ambulancia.

Desde allí fue trasladado hasta el helicóptero medicalizado del SUC, que había tomado tierra en una zona cercana. Una vez estabilizado, fue evacuado por aire al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria en estado grave.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente

La Guardia Civil colaboró con el resto de los recursos de emergencia durante la intervención y se encargó de realizar el atestado correspondiente.

La investigación deberá aclarar ahora las circunstancias concretas de la caída. El accidente vuelve a poner el foco en los riesgos de circular en bicicleta por carreteras de montaña, especialmente en tramos con desniveles, curvas y zonas de difícil acceso para los equipos de rescate.