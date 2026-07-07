El Colegio de Médicos quiere ampliar sus instalaciones con la compra de un local en Las Palmas de Gran Canaria

El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas quiere ampliar sus instalaciones en Gran Canaria con la compra de un local situado en la calle León y Castillo, 32, a unos 90 metros de su sede principal. El espacio dispone de dos plantas, una a pie de calle y otra en el sótano, que cuentan con una superficie aproximada de 420 metros cuadrados cada una, lo que permitirá responder mejor a las necesidades de los colegiados.

La decisión fue respaldada por unanimidad el 30 de junio en el marco de una asamblea general celebrada de forma presencial en las tres sedes colegiales de la provincia —Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote—, conectadas entre sí telemáticamente. Durante la reunión, la junta directiva explicó que, antes de plantear esta propuesta, se estudiaron distintas alternativas para optimizar la sede actual, como la renovación de las aulas existentes o la ampliación del número de espacios formativos. Sin embargo, las limitaciones físicas del edificio y las exigencias normativas dificultan cualquier crecimiento significativo dentro de las actuales instalaciones.

Espacios específicos

El nuevo local se encuentra ahora mismo en régimen de alquiler con opción a compra y está pendiente de la consulta con el Ayuntamiento y los técnicos pertinentes a fin de determinar los permisos necesarios para ejecutar las obras de acondicionamiento. Entre las actuaciones previstas figuran la instalación de una salida de ventilación a través de un patio interior y la modificación de un ascensor montacargas en desuso. Su adquisición, aún en trámite y sujeta a la aprobación de la comunidad del edificio, responde a la necesidad de crear espacios específicos para la actividad colegial y ampliar la capacidad disponible. En el caso de que los propietarios no autoricen las reformas contempladas, el proceso de compra se cancelaría y el Colegio valoraría otra ubicación que asegura tener localizada. El precio de la transacción está fijado en 1.175.000 euros.

Según informan desde la institución que preside Elizabeth Hernández, la operación se llevará a cabo íntegramente con recursos propios, por lo que no será necesario recurrir a financiación bancaria. De este modo, la inversión no se traducirá en un endeudamiento para el colegio profesional ni implicará la aplicación de derramas o un incremento de las cuotas colegiales, que se mantienen invariables desde hace 15 años.

En la actualidad, las salas existentes son polivalentes, lo que obliga a adaptarlas de forma constante para celebrar cursos, reuniones, jornadas y otras actividades. Por ello, la junta directiva considera fundamental disponer de áreas diseñadas para usos específicos que permitan mejorar la organización de la dinámica institucional y dar respuesta a la actual limitación de aforo de la sala principal, que reúne unas 120 butacas. El nuevo espacio permitirá, además, incorporar aulas de simulación, una de las demandas formativas más solicitadas por los médicos, así como acometer una renovación integral de los recursos audiovisuales y técnicos vinculados a la actividad docente y formativa del Colegio.

Hay que recordar que la sede actual de Gran Canaria, ubicada en la calle León y Castillo, 44, abrió sus puertas en 1956, después de haber estado instalada en la plaza de Santa Ana y en las calles Mayor de Triana y Malteses. En ese momento, estaba pensada para una nómina aproximada de 500 colegiados. Siete décadas después, el censo ya alcanza los 7.767 y la previsión es llegar a los 8.000 el próximo año. La cercanía entre ambos edificios permitirá mantener toda la actividad colegial en el mismo entorno, facilitando el acceso de los profesionales y reforzando la capacidad de respuesta de la institución ante los retos presentes y futuros de la profesión médica.