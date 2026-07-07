El concurso para reformar el Estadio de Gran Canaria queda desierto
La licitación, valorada en 174,7 millones, se cierra sin adjudicar la reforma integral del recinto de Siete Palmas
El concurso para ejecutar la reforma integral del Estadio de Gran Canaria ha quedado desierto. La licitación impulsada por el Instituto Insular de Deportes para transformar el recinto de Siete Palmas, dentro de los preparativos para el Mundial de 2030, no ha terminado con la adjudicación del contrato.
El plazo de presentación de ofertas finalizaba este martes, 7 de julio. La obra está presupuestada en 174,7 millones de euros, impuestos incluidos, y cuenta con un plazo de ejecución de 36 meses. La actuación prevé ampliar el aforo por encima de los 43.000 espectadores y renovar de forma integral el estadio, desde su imagen exterior hasta sus estructuras, servicios e instalaciones.
Una de las piezas principales de la reforma es la nueva cubierta. Está presupuestada en 60,5 millones de euros y concentra casi la mitad del presupuesto de ejecución material del proyecto, denominado La Nube y diseñado por L35 Arquitectos.
El resultado del concurso abre ahora una nueva fase para una obra que mantiene como horizonte de finalización el año 2029. El Cabildo tendrá que decidir los próximos pasos para intentar adjudicar la reforma.
- Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
- Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
- Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- El bar del sur de Gran Canaria donde los calamares son la especialidad de la casa: raciones generosas y precios económicos
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año