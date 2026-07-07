El concurso para reformar el Estadio de Gran Canaria queda desierto

El concurso para ejecutar la reforma integral del Estadio de Gran Canaria ha quedado desierto. La licitación impulsada por el Instituto Insular de Deportes para transformar el recinto de Siete Palmas, dentro de los preparativos para el Mundial de 2030, no ha terminado con la adjudicación del contrato.

El plazo de presentación de ofertas finalizaba este martes, 7 de julio. La obra está presupuestada en 174,7 millones de euros, impuestos incluidos, y cuenta con un plazo de ejecución de 36 meses. La actuación prevé ampliar el aforo por encima de los 43.000 espectadores y renovar de forma integral el estadio, desde su imagen exterior hasta sus estructuras, servicios e instalaciones.

Una de las piezas principales de la reforma es la nueva cubierta. Está presupuestada en 60,5 millones de euros y concentra casi la mitad del presupuesto de ejecución material del proyecto, denominado La Nube y diseñado por L35 Arquitectos.

El resultado del concurso abre ahora una nueva fase para una obra que mantiene como horizonte de finalización el año 2029. El Cabildo tendrá que decidir los próximos pasos para intentar adjudicar la reforma.