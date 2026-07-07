Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo ola de calorIntento asesinato Gran CanariaVideoclips de Quevedo en Gran CanariaEspaña pasa a cuartos del MundialGranca Live FestDulcería ParrillaJavier SantosLoterías en Canarias
instagramlinkedin

El concurso para reformar el Estadio de Gran Canaria queda desierto

La licitación, valorada en 174,7 millones, se cierra sin adjudicar la reforma integral del recinto de Siete Palmas

Así será el nuevo estadio de Gran Canaria

Así será el nuevo estadio de Gran Canaria

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

El concurso para ejecutar la reforma integral del Estadio de Gran Canaria ha quedado desierto. La licitación impulsada por el Instituto Insular de Deportes para transformar el recinto de Siete Palmas, dentro de los preparativos para el Mundial de 2030, no ha terminado con la adjudicación del contrato.

El plazo de presentación de ofertas finalizaba este martes, 7 de julio. La obra está presupuestada en 174,7 millones de euros, impuestos incluidos, y cuenta con un plazo de ejecución de 36 meses. La actuación prevé ampliar el aforo por encima de los 43.000 espectadores y renovar de forma integral el estadio, desde su imagen exterior hasta sus estructuras, servicios e instalaciones.

Una de las piezas principales de la reforma es la nueva cubierta. Está presupuestada en 60,5 millones de euros y concentra casi la mitad del presupuesto de ejecución material del proyecto, denominado La Nube y diseñado por L35 Arquitectos.

Noticias relacionadas y más

El resultado del concurso abre ahora una nueva fase para una obra que mantiene como horizonte de finalización el año 2029. El Cabildo tendrá que decidir los próximos pasos para intentar adjudicar la reforma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
  2. Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
  3. Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
  4. Controlado el conato de incendio en Tejeda
  5. El bar del sur de Gran Canaria donde los calamares son la especialidad de la casa: raciones generosas y precios económicos
  6. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  7. El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  8. El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año

El concurso para reformar el Estadio de Gran Canaria queda desierto

El concurso para reformar el Estadio de Gran Canaria queda desierto

El Cabildo cede 166 parcelas para construir 680 casas públicas en Agüimes

El Cabildo cede 166 parcelas para construir 680 casas públicas en Agüimes

Sorteo de 10 entradas dobles para Islabella Orishas: participa con LA PROVINCIA y vive la gran pool party del verano

Costas otorga a San Bartolomé de Tirajana la concesión de las terrazas y zonas peatonales del Anexo II

Costas otorga a San Bartolomé de Tirajana la concesión de las terrazas y zonas peatonales del Anexo II

LA PROVINCIA sortea 25 entradas dobles para vivir el Gáldar Urban Fest 2026

El Ayuntamiento de Gáldar refuerza la accesibilidad en la Playa de Sardina con una nueva grúa para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Gáldar refuerza la accesibilidad en la Playa de Sardina con una nueva grúa para personas con movilidad reducida

De la terminal a contenedores: así es el nuevo control de pasajeros de cruceros del Puerto de Las Palmas

De la terminal a contenedores: así es el nuevo control de pasajeros de cruceros del Puerto de Las Palmas

La Feria de Artesanía Verano Sur llega al Faro de Maspalomas durante 10 días

La Feria de Artesanía Verano Sur llega al Faro de Maspalomas durante 10 días
Tracking Pixel Contents