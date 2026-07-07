Costas otorga a San Bartolomé de Tirajana la concesión de las terrazas y zonas peatonales del Anexo II

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aceptará las condiciones fijadas por la Dirección General de la Costa y el Mar para obtener la concesión administrativa de varias parcelas municipales del Centro Comercial Anexo II, en Playa del Inglés, afectadas por el deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado en 1995. La concesión permitirá al Consistorio mantener la gestión de estos espacios hasta el 28 de septiembre de 2055 y avanzar en futuras actuaciones de conservación y modernización.

Un expediente iniciado en 2020

El procedimiento fue impulsado en octubre de 2020 por la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por Alejandro Marichal, con el objetivo de regularizar la situación jurídica de los espacios del Anexo II incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. Tras varios años de tramitación administrativa y coordinación entre administraciones, el expediente llega ahora a una fase decisiva con la aceptación de las condiciones por parte del Pleno municipal.

La formalización de la concesión dará cobertura jurídica a los usos autorizados en estas parcelas, entre ellos las terrazas descubiertas, los paseos peatonales y las zonas verdes. También permitirá ejecutar obras de conservación, reparación y modernización, siempre que sean compatibles con la Ley de Costas y no supongan un incremento de superficie, volumen o altura. El nuevo marco jurídico permitirá planificar futuras actuaciones de modernización en el entorno, con especial atención a la renovación progresiva de terrazas y espacios públicos. Estas intervenciones deberán respetar los límites de la Ley de Costas, la planificación urbanística municipal y la Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas.

Imagen del director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal y la concejala de Turismo, Yilenia vega, durante su visita al Anexo II. / LP/DLP

Corrección de ocupaciones no autorizadas

El documento también establece que deberán corregirse las ocupaciones que excedan los espacios permitidos. Entre ellas figuran terrazas que superan la anchura autorizada en el paseo junto a las dunas, ocupaciones en pasillos transversales y en la plaza central, así como determinados expositores y ampliaciones de locales que invaden zonas destinadas al tránsito peatonal. Esta delimitación busca ordenar los usos del espacio, reforzar la protección del dominio público, mejorar la accesibilidad y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto al Ayuntamiento como a los establecimientos ubicados en el Anexo II.

Seguridad jurídica para un enclave turístico

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, afirmó que el expediente supone “un paso decisivo” para recuperar la seguridad jurídica en uno de los espacios comerciales y turísticos más conocidos de Playa del Inglés. Según señaló, durante años cualquier actuación en el entorno estuvo condicionada por la incertidumbre sobre la situación de estos terrenos.

Marichal vinculó el avance del expediente con la necesidad de abordar actuaciones de largo recorrido en el municipio. Recordó que el procedimiento se inició en 2020 para resolver una situación pendiente desde hace décadas y subrayó que su resolución permitirá planificar el futuro del Anexo II con mayores garantías administrativas.

La resolución de Costas delimita los espacios que podrán seguir destinándose a terrazas y otros usos relacionados con la actividad comercial. Para ello toma como referencia las Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial del Anexo II, aprobadas en 1990. Las terrazas situadas dentro de las superficies autorizadas podrán mantenerse, siempre bajo las condiciones establecidas por la normativa aplicable.

Modernización del frente comercial

La concejala de Turismo y Playas, Yilenia Vega, destacó que el Anexo II es uno de los espacios más representativos de Playa del Inglés y uno de los primeros puntos de contacto de muchos visitantes con la playa. A su juicio, disponer de un marco jurídico estable permitirá impulsar mejoras en la imagen del enclave y reforzar su papel dentro del destino Maspalomas Costa Canaria. La concesión, una vez formalizada, permanecerá vigente hasta el 28 de septiembre de 2055, conforme al régimen transitorio previsto en la Ley de Costas. Ese plazo garantiza al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la gestión de estos espacios durante las próximas décadas y facilita la planificación de nuevas actuaciones en uno de los accesos más transitados a la playa de Maspalomas.