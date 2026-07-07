Doce jóvenes de Gran Canaria completan prácticas en África Occidental

Doce jóvenes de la isla han completado sus estancias formativas tras cinco meses en entidades de Cabo Verde, Ghana, Gambia y Senegal. El Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) recibieron ayer a los participantes de la quinta edición del Programa Becas África Occidental.

Con el cierre de esta quinta edición, el programa alcanza un total de 108 personas beneficiarias desde su puesta en marcha. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la empleabilidad de jóvenes de la isla a través de prácticas no laborales remuneradas en administraciones públicas, empresas y entidades del tercer sector que desarrollan su actividad en África Occidental.

El acto se celebró en la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y contó con la participación del presidente de la corporación insular, Antonio Morales; el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink; y el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Alberto Cabré.

Cinco meses de prácticas en cuatro países

Las personas beneficiarias han desarrollado su experiencia en contextos profesionales diversos, lo que les ha permitido aplicar conocimientos, adquirir competencias y conocer la realidad social, económica y cultural de los países de destino. Los perfiles participantes proceden de titulaciones como Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Historia y Geografía, Trabajo Social, Periodismo, Psicología, Relaciones Internacionales, Pedagogía, Traducción e Interpretación y Educación Social.

En Cabo Verde, las prácticas se realizaron en entidades como la Alta Autoridade para a Imigração, AECID Cabo Verde, el Instituto do Património Cultural y WeCare Center. En Ghana, las estancias se desarrollaron en Cardinal Business School y Salba Montessori School. En Gambia, los participantes colaboraron con StarUp Corazón Solidario y The Woman Boss. En Senegal, se integraron en proyectos vinculados a la Fundación Xaley, la Cámara Oficial de Comercio de España en Senegal, AECID Dakar y la Oficina Nacional de Formación Profesional de Senegal.

Formación, cooperación y experiencia internacional

Durante el encuentro, Antonio Morales destacó que el programa forma parte de la estrategia insular para reforzar la formación y la internacionalización de la juventud grancanaria. El presidente del Cabildo señaló que la cooperación con los países de África Occidental es una prioridad para Gran Canaria y defendió el valor de estas estancias para ampliar oportunidades profesionales y consolidar vínculos institucionales.

En la misma línea, Raúl García Brink afirmó que, tras cinco ediciones, las Becas África Occidental se han consolidado como una iniciativa orientada a la formación, la empleabilidad y la cooperación con el entorno africano. Alberto Cabré subrayó, por su parte, el papel del programa para proyectar la actividad del Cabildo de Gran Canaria y de la Fundación Universitaria de Las Palmas fuera del Archipiélago.

Experiencias en Cabo Verde, Gambia y Senegal

En representación de las personas participantes intervino Néstor González, que realizó su estancia en Cabo Verde en la Alta Autoridade para a Imigração. Según explicó, su labor consistió en apoyar jurídicamente a personas migrantes mediante la tramitación de visados, permisos de residencia, solicitudes de asilo o retorno voluntario.

También compartió su experiencia Victoria González, que desarrolló sus prácticas en Gambia, en la ONG The Woman Boss. Durante su estancia participó en la elaboración de reportajes, la generación de contenidos para redes sociales y la difusión de las acciones de la entidad.

La participante Eva García, destinada en Senegal, intervino a través de un vídeo para relatar su trabajo en la Fundación Xaley, donde colaboró en proyectos con mujeres y niñas relacionados con la elaboración y uso de compresas reutilizables. La joven explicó que permanecerá en el país para emprender un proyecto propio en el sector de la cosmética.

Una iniciativa con 108 participantes

El Programa Becas África Occidental está dirigido a personas egresadas universitarias, tituladas de formación profesional de grado medio o superior, o con certificado de profesionalidad. Para participar es necesario ser mayor de 18 años, estar empadronado en Gran Canaria y acreditar un nivel mínimo B1 en alguno de los idiomas de los países participantes.

La iniciativa combina movilidad formativa, conocimiento intercultural y cooperación con países del entorno africano, al tiempo que ofrece a jóvenes de Gran Canaria una experiencia profesional en entidades internacionales.