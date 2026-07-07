San Bartolomé de Tirajana
La Feria de Artesanía Verano Sur llega al Faro de Maspalomas durante 10 días
La cita celebrará su 19ª edición del 7 al 16 de agosto y contará con artesanos de distintos municipios especializados en marroquinería, jabonería, textil y joyería
La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur abrirá sus puertas el próximo 7 de agosto en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, donde permanecerá hasta el 16 de agosto. La cita alcanza este año su 19ª edición y reunirá durante 10 días a profesionales de la artesanía procedentes de distintos municipios de la isla.
Una muestra junto al Faro de Maspalomas
El entorno del Faro de Maspalomas volverá a convertirse en un espacio de encuentro entre artesanos, vecinos y visitantes durante una de las semanas de mayor actividad turística en el sur de Gran Canaria. La feria permitirá conocer de cerca piezas elaboradas a mano y adquirir artículos en los que los profesionales participantes han trabajado durante los últimos meses. La muestra incluirá oficios tradicionales y contemporáneos vinculados a la cultura artesanal de Canarias. Entre las actividades y productos representados figuran trabajos de marroquinería, jabonería, juguetería, textil y joyería, entre otras disciplinas.
Horario de tarde y actuaciones musicales
La feria abrirá cada día de 17.00 a 23.00 horas, una franja pensada para facilitar el recorrido por los puestos durante la tarde y la noche. Además de la venta directa de artículos, el programa incluirá actuaciones musicales para acompañar la visita al recinto. El listado completo de artesanos y artesanas inscritos en esta edición, así como el programa de dinamización, estará disponible próximamente en la web oficial del evento.
Organización institucional
La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, Fedac. La organización corresponde a Infecar, Feria de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
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