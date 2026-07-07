Gran Canaria alcanza 32,5 grados en la madrugada de este martes en una noche de calor extremo: las zonas más afectadas

El calor intenso que afecta al Archipiélago dejó durante la madrugada de este martes una noche excepcionalmente cálida en Gran Canaria, donde los termómetros no solo no descendieron durante la noche, sino que llegaron a superar los 32 grados en varios municipios. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla concentró los registros nocturnos más elevados de toda Canarias.

La temperatura más alta se registró en Suerte Alta, en Agaete, donde el mercurio alcanzó los 32,5 grados a las 03:40 horas. Muy cerca quedaron los 32,3 grados medidos en Agüimes a las 05:30 horas, mientras que en Lomo Pedro Alfonso, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se contabilizaron 31,5 grados a las 05:00 horas. También destacó Tejeda, donde a las 07:10 horas todavía se registraban 30,8 grados.

Durante la madrugada, el registro más elevado de la provincia occidental se produjo en La Dehesa, en El Hierro, donde la estación meteorológica de la Aemet marcó 30,5 grados a las 04:30 horas.

Estas temperaturas nocturnas reflejan una situación de noche tropical, e incluso de características cercanas a una noche tórrida en algunos puntos, ya que los valores permanecieron muy por encima de los habituales durante las horas de descanso.

Gran Canaria mantiene el aviso naranja por altas temperaturas

La Aemet mantiene este martes el aviso naranja, que implica un riesgo importante por calor, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La previsión apunta a que las temperaturas máximas seguirán siendo muy elevadas a lo largo del día.

En Gran Canaria, las zonas de cumbres, este, sur y oeste podrían alcanzar los 39 grados, aunque no se descarta que en las medianías del oeste, sur y sureste los termómetros superen localmente los 40 grados. Además, en estas áreas las temperaturas mínimas continuarán siendo muy altas, con valores que difícilmente bajarán de 26 a 28 grados durante la noche.

En el norte de la isla, la previsión sitúa la temperatura máxima en torno a 34 grados, especialmente en las medianías situadas por encima de los 600 metros de altitud. En estas zonas, las mínimas también permanecerán elevadas, entre 25 y 27 grados.

Lanzarote y Fuerteventura también afrontan una jornada de calor intenso

El episodio de altas temperaturas afecta igualmente a Lanzarote y Fuerteventura, donde continúa activado el aviso naranja.

En ambas islas se esperan máximas de hasta 37 grados, especialmente en las zonas del interior y en las vertientes orientadas al sur, donde el calor será más intenso durante las horas centrales del día.

Aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia occidental

Mientras tanto, la provincia de Santa Cruz de Tenerife permanece en aviso amarillo por altas temperaturas.

La previsión contempla que La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro alcancen temperaturas máximas de 36 grados, aunque de forma puntual podrían superarse esos valores en las medianías del oeste, sur y sureste de cada isla. En estos puntos también se prevén noches muy cálidas, con mínimas situadas entre 25 y 27 grados.

Alertas por riesgo de incendio forestal y fuerte calor

El Gobierno de Canarias amplió ayer lunes la alerta por temperaturas máximas a todas las islas del Archipiélago y actualizó la situación de alerta por riesgo de incendios forestales para Gran Canaria y toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro). La medida entró en vigor a las 12:00 horas del lunes 6 de julio, tras analizar la evolución de la previsión meteorológica y las condiciones ambientales previstas para los próximos días.

La decisión se adopta después de evaluar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) y del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El episodio de calor afectará a todo el Archipiélago y, según las previsiones, alcanzará su mayor intensidad entre el lunes y el miércoles, con una mejora gradual de las condiciones meteorológicas a partir del jueves, aunque las autoridades seguirán monitorizando la evolución por si fuera necesario adoptar nuevas medidas.

Las condiciones meteorológicas aumentan el riesgo de incendios forestales

Además del calor extremo, el Gobierno de Canarias advierte de que confluyen varios factores que incrementan el peligro de incendios forestales.

Entre ellos destaca una humedad relativa inferior al 30 %, un ambiente muy seco que favorece la rápida combustión de la vegetación. A ello se suma la presencia de calima en capas altas de la atmósfera, así como una inversión térmica situada alrededor de los 400 metros de altitud en Gran Canaria y en las medianías y cumbres del sur y oeste de las islas occidentales.

Aunque no se esperan episodios generalizados de viento fuerte, sí predominarán vientos flojos o moderados en superficie, mientras que en niveles medios continuará presente una masa de aire muy cálido y seco. Esta combinación crea un escenario especialmente favorable para la propagación de incendios en caso de producirse un foco.

Las autoridades consideran que, si bien a partir del jueves podrían comenzar a mejorar progresivamente las condiciones meteorológicas, la situación seguirá siendo objeto de vigilancia permanente.

Calor en Gran Canaria (03/07/26) / José Pérez Curbelo

La Dirección General de Emergencias ha señalado que continuará evaluando la situación de forma constante y que, si las previsiones cambian, se adoptarán las medidas adicionales que resulten necesarias para garantizar la seguridad.

Recomendaciones para protegerse del calor

Ante este episodio de temperaturas extremas, el Gobierno de Canarias recomienda reducir la exposición al calor durante las horas centrales del día.

Entre las principales medidas de autoprotección figuran:

Evitar realizar ejercicio físico intenso entre las horas de mayor insolación.

entre las horas de mayor insolación. Permanecer siempre que sea posible en lugares frescos o climatizados.

Beber agua con frecuencia , incluso sin sensación de sed.

, incluso sin sensación de sed. Utilizar ropa ligera, de colores claros y protegerse del sol con gorra o sombrero.

Consumir comidas ligeras y evitar las bebidas alcohólicas.

Prestar especial atención a personas mayores, menores, personas dependientes y pacientes con enfermedades crónicas , ya que son los colectivos más vulnerables frente al calor.

, ya que son los colectivos más vulnerables frente al calor. Las personas que siguen tratamientos médicos deben consultar con los profesionales sanitarios si la medicación puede afectar a la regulación de la temperatura corporal.

Cómo reducir el riesgo de incendios forestales

La Dirección General de Emergencias insiste también en la importancia de extremar la precaución para evitar incendios forestales.

Entre las recomendaciones destacan no arrojar colillas, fósforos ni residuos en zonas forestales o de vegetación, así como evitar el uso de petardos, voladores o cualquier artefacto con fuego en terrenos agrícolas, áreas cercanas a montes o urbanizaciones rodeadas de masa forestal.

También se aconseja mantener una franja de seguridad libre de vegetación seca y residuos alrededor de las viviendas situadas en entornos rurales o forestales y limpiar las parcelas sin edificar para reducir la carga de combustible vegetal.

Las autoridades recuerdan igualmente que no debe acamparse fuera de las zonas autorizadas, especialmente en lugares alejados de vías de acceso, y que es imprescindible respetar las restricciones que puedan establecer los cabildos insulares y los ayuntamientos, tanto en el acceso al monte como en la realización de determinadas actividades o trabajos mientras permanezca vigente la situación de riesgo.

En caso de detectar humo o un conato de incendio, se recomienda avisar de inmediato al 112, ya que una intervención rápida resulta fundamental para evitar que el fuego se propague.