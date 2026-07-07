Manel Loureiro, escritor: "En mi próxima película las pateras que llegan a Canarias vienen de Europa"

¿Manel Loureiro, por qué se enroca usted en desalarnos?

¿Qué es desalarse?

Cuando uno se queda sin aire del susto.

Ah, porque creo que las historias tienen que emocionar. Creo firmemente que, cuando alguien te entrega su tiempo libre, tiene que ser por algo que merezca la pena, y desalarnos, como dicen ustedes, es una de las emociones más primarias, de las que nos permiten enfrentarnos a nuestros propios medios desde un lugar seguro y con una cierta sensación de alivio.

¿Qué da más pánico, leer su obra o alongarse a un telediario?

Ahora mismo creo que la realidad supera a la ficción. Estamos en un momento histórico de muchísima tensión en la que nos asomamos a los medios con un 'ayyyyy', a ver qué ha pasado hoy. Vivimos una realidad muy inquientante, y por eso la ficción -y el thriller, que es lo que yo trabajo-, es tan reconfortante porque deviene en una válvula de escape que te permite desconectar de esa realidad estresante que nos toca vivir, y por otra parte te permite enfrentarte a situaciones desde un punto de vista muy protegido, que es el del lector.

Es usted todo un abogado colegiado, ¿cuándo colgó la toga a cuenta de sus éxitos literarios?

En el año 2011, y recuerdo perfectamente el día que tomé la decisión. Hay muy poquita gente que se dedique exclusivamente a ello, no llegamos a 150 personas en España. Así que el día que me decidí me fui a cenar a casa de mis padres para explicarles que renunciaba a la carrera que me habían pagado ellos con mucho esfuerzo, y que lanzaba mi cartera de clientes a los cuatro vientos. Mi padre, muy serio, apoyó los cubiertos en la mesa, juntó las manos, y me dijo solemne: "a ver si lo entendido bien. ¿Quieres decir que vas a vivir del cuento?" Yo le dije sí, lo has entendido. Y ya han pasado 15 años y es una de las decisiones más felices y sensatas que he tomado en mi vida.

¿Qué le pasa en estos tiempo a la novela negra que entre más azabache mejor?

Le pasa que encaja muy bien en este momento vital. Al público le gustan las historias de intriga que le suponen un desafío intelectual, que plantee un enigma porque van a tratar de resolverlo antes de que llegue la respuesta, y ese desafío, ese viaje, es muy satisfactorio, en el que cada página es un momento diferente en el que te quedas atrapado y necesitas saber que es lo siguiente que va pasar.

Manel Loureiro. / Javier Ocaña

Es usted narrador del extraño caso de la momia navegante, cuente, cuente...

Aquello fue hace unos años, de cuando trabajaba en un periódico nacional y uno de los reportajes lo centré en una historia que me pareció fascinante, la de unos pescadores filipinos que encontraron un velero a la deriva, maltrecho, con el mástil partido y medio sumergido. Cuando lo abordaron se encontraron sentado dentro de la cabina, al lado de la radio y de la carta de navegación, una momia, el cadáver momificado de un navegante que llevaba un año y medio recorriendo los océanos a la deriva, como un auténtico barco fantasma del siglo XXI.

Ah, ¿pero que eso fue verdad?

Si, sí. Se llamaba Manfred Fritz Bajorat y es más, según ponía en su hoja de bitácora había recalado en Las Palmas de Gran Canaria, úno de los últimos puertos donde hizo aguada. Cruzó el cabo o quizá por el canal de Panamá rumbo al Pacífico y en algún momento falleció junto a la radio, tratando de recabar ayuda. El calor en el interior de la cabina fue deshidratando aquél cuerpo, transformándolo en una momia mientras el barco seguía cruzándose con cargueros, petroleros y cruceros, sobreviviendo a unas tormentas que iban destartalando la nave hasta que arriba a las orillas de Filipinas. Esta es una historia de evasión, un thriller auténtico que mientras se lo cuento se evade, que es lo que tiene que hacer un escritor: emocionar con sus historias.

"Soy un privilegiado al que el fuego de campamento en una noche sin luna se le ha transformado en una hoguera global"

Confiésese: es usted la joya de un fuego de campamento en una noche sin luna, y se diría que tiene hasta el número del móvil de la niña de la curva.

Me gusta contar historias, es mi trabajo, y soy muy afortunado. Toda mi vida lo he hecho, cuando trabajé como abogado se las contaba a sus señorías, en televisión a los telespectadores y en Radio Nacional, Onda Cero, o en La Ser a los oyentes. Lo que pasa ahora es que la audiencia es de millones de personas que las leen en más de veinte idiomas, y eso significa que soy un privilegiado al que el fuego de campamento en una noche sin luna se le ha tranformado en una hoguera global.

¿Imaginó alguna vez que este cuentista, como le decía su padre, llegaría a vender más 200.000 libros en Estados Unidos, un dato solo superado por otros tres autores de habla castellana?

Ni lo soñaba ni fui capaz de soñarlo. Si el Manel de hoy pudiera viajar al Manel de 30 años y explicárselo, no lo podría creer, pero si pudiera le dejaría un recado: disfruta del camino, todo va a ir bien.

Pone usted a Canarias en todas las salsas de su famosa trilogía Apocalipsis Z, con su millón y medio de lectores, y a la que usted ubica como uno de los únicos lugares del mundo a salvo de los No Muertos. Bueno, hasta que se arma la marimorena aquí también...

Hasta que se arma la marimorena, correcto. Canarias es el escenario de uno de mis primeros libros, al que sitúo como uno de los únicos a sitios que queda a salvo mientra el mundo se derrumba. El próximo 31 de octubre se estrena en Prime Video mi próxima película, basada en esa trilogía, que arranca en las islas, donde fue rodada una parte. El primer film de la serie fue la peli más vista de toda la historia de Prime Video a nivel mundial, número 1 en 71 países, y número 1 durante tres semanas en Estados Unidos. Así que con este próximo estreno millones de personas de todo el planeta van a ver Canarias como uno de los últimos refugios de la faz de la Tierra y cómo las costuras sociales y sanitarias empezarán a estallar por un archipiélago que no podrá hacer frente a la avalancha humana que llega de todo el mundo. En ese escenario, el de Apocalipsis Z: Un nuevo mundo, las pateras llegan de Europa, y no de África.

"El archipiélago es uno de los mejores sitios sobre la Tierra, un trozo de Europa arrancado a un lugar maravilloso"

¿De dónde le viene a este gallego la impronta isleña, esa querencia canaria?

¿Pero a quién no le gusta Canarias? El archipiélago es uno de los mejores sitios sobre la Tierra y yo, que tengo la suerte que he viajado por un montón de países, puedo decir que una parte de los canarios no son conscientes de la suerte de haber nacido aquí, en un trozo de Europa arrancado a un lugar maravilloso, con todos sus atractivos y problemas, a medio camino entre tres continentes y, encima me gusta la comida: todo perfecto

¿Cuando la conoció?

Cuando tenía 17 años en un campo de trabajo en la isla de La Palma. Venía con un concepto de playa y fiesta y no me di cuenta que también tiene un centro. El campo de trabajo consistía en rehabilitar una casa antigua en un pueblo del interior y, al bajarme del coche, veo una desoladora planta rodadora como las de oeste, pero fueron 15 días maravillosos y ahí me enamoro de las islas porque creo que tuve la suerte de verla con lo ojos no del turista, sino de un visitante con la vista puesta a aquellas estrellas sobre tu cabeza. Yo pensé me podría quedar aquí, y como no puedo pues me llevo la camiseta de la UD para mi hijo Roy, que seguro que se va a pasar el verano con ella puesta.

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Dígame Manel, ¿de qué sustancia está elaborada su última obra, 'Antes de que todo cambie', de Editorial Planeta, que presentó ayer ante un selecto grupo de lectores en Santa Brígida?

Antes de que todo cambie es la historia de su protagonista Sam, un hombre desesperado al que le encargan el mayor magnicidio de Europa, en el que deberá ejecutar a todos los presidentes y primer ministros de la Unión Europea en un único golpe magistral. Es la historia de cómo lo planea, de cómo le pisan los talones y cómo llega al día del atentado, en un trhiller que busca atrapar al lector desde la primera pagina y no dejarle soltar el libro hasta el final.