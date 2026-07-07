Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones

Canarias se convierte en un horno: el Gobierno decreta la alerta por temperaturas que rozarán los 40 grados

El calor ya está aquí. Después de un fin de semana de temperaturas suaves que invitaban más a disfrutar de la playa que a resguardarse dentro de casa, Canarias enfrenta una semana donde la sombra, el agua y el viento fresco serán los valores más cotizados. Y es que entre hoy y mañana, el Archipiélago se convertirá en un horno en el que no será raro encontrar temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados de día y de 27 grados de noche. Un pronóstico que ha llevado al Gobierno de Canarias a activar la alerta por temperturas máximas por un episodio que está cerca de convertirse en la primera ola de calor del verano.

Un sol radiante y el suave aliento del alisio proponían una jornada de transición para este lunes. Los vientos frescos y húmedos aún hicieron ayer que algunos puntos de Canarias estuvieran ajenos al insoportable calor. Sin embargo, soplaban de forma tan débil que parecían haberse rendido ante la inminente llegada de la masa cálida de aire sahariano a las Islas.

Como ya es habitual, las primeras en sentir el embate caliente fueron las islas más cercanas al continente africano. Apenas unas horas después de la salida del Sol, sobre las 10:00 de la mañana, los termómetros de las calles de los municipios situados hacia el centro y cumbres de Gran Canaria –y orientados hacia el sur–, registraban temperaturas por encima de los 31 grados que tan solo unos días antes hubieran sido más comunes del mediodía. Apenas una hora después, los termómetros de la misma zona ya habían llegado a 34 grados. Leer más.