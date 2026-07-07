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Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones
La AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en varias islas mientras las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y de incendios forestales
Sigue en directo la ola de calor que atraviesa Canarias, con temperaturas que superarán ampliamente los valores habituales para esta época del año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos en varias islas y las administraciones insisten en extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y el aumento del peligro de incendios forestales.
Verónica Pavés
Canarias se convierte en un horno: el Gobierno decreta la alerta por temperaturas que rozarán los 40 grados
El calor ya está aquí. Después de un fin de semana de temperaturas suaves que invitaban más a disfrutar de la playa que a resguardarse dentro de casa, Canarias enfrenta una semana donde la sombra, el agua y el viento fresco serán los valores más cotizados. Y es que entre hoy y mañana, el Archipiélago se convertirá en un horno en el que no será raro encontrar temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados de día y de 27 grados de noche. Un pronóstico que ha llevado al Gobierno de Canarias a activar la alerta por temperturas máximas por un episodio que está cerca de convertirse en la primera ola de calor del verano.
Un sol radiante y el suave aliento del alisio proponían una jornada de transición para este lunes. Los vientos frescos y húmedos aún hicieron ayer que algunos puntos de Canarias estuvieran ajenos al insoportable calor. Sin embargo, soplaban de forma tan débil que parecían haberse rendido ante la inminente llegada de la masa cálida de aire sahariano a las Islas.
Como ya es habitual, las primeras en sentir el embate caliente fueron las islas más cercanas al continente africano. Apenas unas horas después de la salida del Sol, sobre las 10:00 de la mañana, los termómetros de las calles de los municipios situados hacia el centro y cumbres de Gran Canaria –y orientados hacia el sur–, registraban temperaturas por encima de los 31 grados que tan solo unos días antes hubieran sido más comunes del mediodía. Apenas una hora después, los termómetros de la misma zona ya habían llegado a 34 grados. Leer más.
Ancor Torrens
Canarias enfrenta un martes de calor extremo con termómetros que alcanzarán los 39 grados
Canarias afrontará este martes una jornada marcada por el calor intenso, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 39 grados en algunos puntos del Archipiélago y mínimas que superarán los 25 grados en varias zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé, además, calima ligera en altura.
El viento soplará flojo a moderado de componente norte en costas, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste. En medianías y zonas altas será del este, flojo a moderado.
En el mar, el viento será del norte o nordeste con fuerza 3 y 4, aunque podrá arreciar en algunos puntos de las costas isleñas y mar adentro hasta fuerza 5. Habrá marejadilla o marejada, principalmente en las islas más occidentales y orientales, y marejada aumentando a fuerte marejada en las centrales. Leer más.
Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, pone fecha al alivio del calor en Canarias: hasta cuándo seguirán los 40 grados
La ola de calor continuará afectando a Canarias durante los próximos días, con un inicio de semana especialmente caluroso y temperaturas que podrán alcanzar entre 38 y 40 grados en puntos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
La Provincia
Montserrat Román, jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias explica cómo evolucionará este episodio de calor y recomendaciones a tener en cuenta
Aarón Cabrera Artiles
¿Puede averiarse tu coche por el calor? Lo que debes hacer para evitar problemas con más de 40 grados
La ola de calor que atraviesa el archipiélago no solo obliga a extremar las precauciones para proteger la salud. Las altas temperaturas también pueden convertirse en un problema para los vehículos, especialmente en aquellas zonas en las que el termómetro supera los 40 grados y los coches permanecen durante horas expuestos al sol. Más información
Joan Lluís Ferrer
Las grandes petroleras, responsables de las olas de calor con sus emisiones de CO2, concluye un estudio
Por primera vez, una investigación especializada ha demostrado una conexión directa entre las emisiones que provocan las mayores petroleras del planeta y las olas de calor extremo que afectan a la Tierra desde hace unos años. Más información
Aarón Cabrera Artiles
Estas son todas las prohibiciones por la alerta de incendios en Gran Canaria: fuego, caza y acceso a montes
La alerta por riesgo de incendios en Gran Canaria implica la prohibición de encender fuego en cualquier espacio abierto y la suspensión temporal de la caza. Más información
Claudia Morín
Canarias encara este domingo el primer embate de la ola de calor: así se presenta la semana
En cuestión de días, los canarios han pasado de salir a la calle ataviados con sudadera, pantalón largo, tenis y paraguas a hacerlo en cholas, manga corta y bañador. Parece que el verano, por fin, ha llegado al Archipiélago. Y con el periodo estival también llega la calima y una ola de calor. Durante el fin de semana, el bochorno no solo se ha hecho notar, sino que ha ido in crescendo. Aun así, lo peor todavía está por llegar. Más información
La Provincia
El Gobierno de Canarias activa el riesgo de incendios forestales por las altas temperaturas
La Provincia
Las recomendaciones de la AEMET ante la ola de calor
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