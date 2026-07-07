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Parece Hawái pero está a media hora de Las Palmas de Gran Canaria: un refugio de lava y mar en el norte de la isla

El viajero que llega hasta este lugar descubre un conjunto de charcos perfectamente encajados en la roca volcánica, con el agua turquesa que entra en calma tras cada embate de las olas

Piscinas naturales de Roque Prieto

Piscinas naturales de Roque Prieto

El Coleccionista de Instantes

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Jaime Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Enclavadas en plena costa norte de Gran Canaria, allí donde el océano Atlántico golpea con fuerza contra acantilados negros, existe un rincón donde el mar se vuelve manso.

El viajero que llega hasta este lugar descubre un conjunto de charcos perfectamente encajados en la roca volcánica, con el agua turquesa que entra en calma tras cada embate de las olas.

Todo lo que se ve recuerda a Hawái o a los famosos charcos de Madeira, pero lo sorprendente es que no hace falta salir de la isla para disfrutar de este espectáculo. Hablamos de las piscinas naturales de Roque Prieto, en el municipio de Santa María de Guía.

Fiestas de la Virgen de Guía 2023: Festividad de la Madrina Roque Prieto

Piscinas de Roque Prieto / LP

Agua cristalina

Roque Prieto ofrece dos grandes piscinas talladas en la lava, alimentadas de forma continua por el oleaje atlántico.

Su diseño aprovecha la propia roca volcánica para crear espacios seguros de baño, con agua cristalina y profundidad suficiente para nadar cómodamente.

Es un enclave ideal para quienes buscan una alternativa al turismo de playa del sur de la isla. Aquí la experiencia es más tranquila, más local y más auténtica.

Tradición marinera

El entorno conserva el sabor del norte grancanario: caminos costeros, pescadores habituales y la silueta del risco acompañando al horizonte.

La bravura del mar queda contenida en los muros de piedra que protegen las piscinas, permitiendo que el visitante se sumerja con la sensación de estar en pleno Atlántico pero sin peligro.

Cómo llegar

Las piscinas están a apenas 10 minutos en coche del casco de Guía y a media hora de Las Palmas.

Conviene consultar antes de ir el estado del mar y de las instalaciones, ya que en ocasiones el Ayuntamiento decreta cierres temporales por seguridad.

Cuando están abiertas, cuentan con escaleras de acceso, solárium y un ambiente tranquilo que invita tanto al baño como al simple disfrute del paisaje.

Visitar Roque Prieto es una oportunidad de descubrir una cara diferente de la isla: menos masificada, más cercana a la vida marinera y con una belleza natural que recuerda a destinos de postal atlántica.

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Un recordatorio de que, a veces, para viajar muy lejos en sensaciones, basta con mirar a nuestro propio mar.

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