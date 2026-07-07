El presentador Victorio Pérez dará el pregón de las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar

El periodista galdense Victorio Pérez Moreno será el encargado de pregonar este viernes 10 de julio las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar. El acto se celebrará a las 20.00 horas en el Centro Cultural Guaires, en una gala que contará con la actuación de la artista Patricia Muñoz.El pregón constituye uno de los actos centrales del programa festivo en honor al Santo Patrón. Desde el escenario de Guaires, Victorio Pérez Moreno invitará a la ciudadanía a participar en las fiestas en un acto institucional al que está prevista la asistencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y del primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo.

También participará la pregonera de la pasada edición, la artista Mari Naty Saavedra, en una cita que abre uno de los momentos más simbólicos del calendario festivo galdense. Tras la ceremonia del pregón, la actividad festiva continuará en la Plaza de Santiago con la presentación del espectáculo dedicado a Nino Bravo por Cristino Moreno Arencibia, ganador de la edición de 2024 de Voces de Gáldar.

Un periodista vinculado a la televisión autonómica

Victorio Pérez Moreno cursó estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 se incorporó a Televisión Canaria como redactor y coordinador del Telenoticias Insular de Lanzarote. Un año después pasó a la redacción de informativos de Gran Canaria, donde ha participado en retransmisiones en directo de fiestas populares y acontecimientos de actualidad en distintos puntos de Canarias.

Durante siete años presentó el informativo de mediodía Canarias Hoy, centrado en la información local y las entrevistas. Desde 2020 conduce el programa diario Una hora menos, un espacio de entretenimiento y divulgación de la Radiotelevisión Canaria.

El programa ha sido reconocido como mejor espacio de las televisiones autonómicas de España por la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). También recibió el Premio Ondas, junto al resto del equipo de la Radiotelevisión Canaria (RTVC).