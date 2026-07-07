Reposta barato: descubre dónde encontrar las gasolinas más económicas este martes en la provincia de Las Palmas

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,269€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,269€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

Hoy martes 7 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,225€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,225€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy martes 7 de julio, está en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la estación PLENERGY, donde está a 1,225€ el litro. La otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, a 1,225€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L..

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33, donde el diésel está a 1,275€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,275€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, a la gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS, donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PCAN de Tías en Calle San Blas 15 tiene un precio de 1,355€ el litro.

La estación de DISA AEROPUERTO en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,425€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,449€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, martes 7 de julio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,317€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,317€.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 7 de julio, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,249€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,249€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,269€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,269€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Pájara, Avenida de Jandía 2, a la gasolinera SHELL JANDIA, donde el litro está a 1,379€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la SANTANA DOMINGUEZ, que está a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 1,275€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,275€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,239€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este martes 7 de julio está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,275€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación DISA EL GORO a 1,275€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación OCÉANO es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Calle Alegría 2, a 1,238€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,249€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,349€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/07/2026 8:13:27]