El restaurante de Gran Canaria escondido dentro de un campo de fútbol que sorprende con su cocina italiana

En Gran Canaria hay restaurantes que sorprenden con su propuesta gastronómica, y hay otras que también lo hacen por su ubicación como es el caso de La Cantina. Se trata de un establecimiento situado dentro del campo de fútbol de Valsequillo que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la cocina italiana. Un establecimiento que llama la tención de quienes lo visitan pirque para llegar hasta él hay que atravesar las instalaciones deportivas del campo de fútbol municipal.

Un lugar para quienes buscan cocina italiana en la isla

La Cantina apuesta por una carta inspirada en la cocina italiana, donde la pasta fresca y las pizzas artesanales son las grandes protagonistas. Uno de sus platos estrellas son los raviolis caseros, que cuenta con diferentes rellenos entre los que destacan el de pata asada con cebolla caramelizada o los rellenos de batata, pecorino y ajo asado.

En su propuesta gastronómica también se pueden encontrar diferentes platos para compartir y cuenta con servicio a domicilio, un punto a favor que gusta a quienes quieren disfrutar de sus elaboraciones sin salir de casa.

Platos que conquistan el paladar

En su carta también se puede encontrar una selección de entrantes para abrir el apetito entre las que destacan las focaccias o la ensaladilla con papa fritas y millo.

Como principales, el restaurante ofrece pasta y pizza, dos elaboraciones típicas de la cocina italiana. Entre sus pastas se pueden elegir elaboraciones como la tagliatelle playa y medianía con bacon, champiñones, ajo, langostinos y nata u opciones más clásicas como la lasaña o los macarrones o espaguetis con diferentes combinaciones.

En cuanto a las pizzas, también cuenta con opciones más innovadoras o más clásicas. En su carta, destacan "La Peña" elaborada con chorizo picante, bacon, calabacín y champiñones y la "Gran Canaria" que combina langostinos, jamón y atún. Quienes prefieran opciones más clásicas pueden decantarse por la margarita, la cuatro quesos o la carbonara.

Un restaurante perfecto para los amantes de la cocina italiana / Tripadvisor

Horario y ubicación

La Cantina se encuentra en la calle Maestro Don José Santana, 2, más concretamente en el campo de fútbol de Valsequillo. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones.

Abre martes, miércoles y jueves para ofrecer servicio de cenas de 20:00 a 23:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario y también ofrece almuerzos de 13:00 a 16:00 horas. Los domingos solo trabaja en horario de comida y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Un restaurante que ofrece diferentes elaboraciones características de la cocina italiana basadas en sus recetas tradicionales, que se ha convertido en un lugar perfecto para quienes buscan conocer nuevos destinos gastronómicos en la isla.