Santa Brígida celebra el Villa Rock con siete agrupaciones ligadas al municipio

El Parque Municipal de Santa Brígida acogerá este sábado 11 de julio una nueva edición del Villa Rock 2026, una cita musical organizada por el Ayuntamiento de Santa Brígida que reunirá a siete formaciones vinculadas al municipio. El festival se desarrollará entre las 13.00 y las 21.30 horas, con una programación centrada en la música en directo y en la participación de artistas relacionados con la escena local. La mayoría de los grupos participantes mantiene relación directa con Santa Brígida, ya sea por la residencia de sus músicos o por su paso por la Escuela Municipal de Música. El festival incorpora así propuestas con trayectorias distintas, desde bandas consolidadas dentro de la escena insular hasta proyectos formativos ligados al aprendizaje musical en el municipio.

Programación variada

La jornada comenzará a las 13.00 horas con el Aula de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música, cuyos integrantes interpretarán versiones de temas conocidos del rock y el pop. A continuación actuará Bífidos, a las 14:00 horas, que es un potente grupo integrado por Francisco Marrero Fajardo, Josiño Hermanasso y Daniel Medina Díaz-Llanos, que combina influencias del stoner, el garaje, el punk, el rock escandinavo, el heavy metal y el psychobilly. La formación ha publicado el álbum Fuego, con el que refuerza su presencia en la escena rockera de las Islas.

Imagen de la agrupación Bífidos. / LP/DLP

A las 15:05 llegará el turno de Gum-Berro, que reúne a músicos con trayectoria en la escena local y desarrolla un sonido de rock alternativo con composiciones propias. Su propuesta incorpora influencias del rock, el pop, la electrónica y algunos elementos del rock progresivo, dentro de una línea próxima al indie de mayor intensidad. Random Hole, a las 17:10 horas, llevará al escenario composiciones influidas por el rock clásico y contemporáneo. El grupo ha publicado trabajos como Every Day, Every Night y Deep Like The Sea, y mantiene una línea centrada en letras de tono emocional y arreglos orientados al directo.

Scandelion, liderada por la vocalista Sonia Hernández, actuará a las 18:15 para representar la vertiente metalera del cartel. La banda cuenta con cinco discos publicados y una propuesta de gothic-doom metal con elementos sinfónicos que ha recibido reconocimientos fuera de Canarias. Después será el turno de Rockmero & Los Detergentes, previsto para las 19:20 horas. Esta agrupación es el resultado de la unión de Fermín Romero con la banda y está enmarcada en el proyecto El arte de molestar. El músico grancanario cuenta con seis discos en solitario y con el Premio Nacional de Canción de Autor Cantigas de Mayo, en una trayectoria marcada por la canción de autor y el rock.

En otro registro se sitúa Tabaiba, que cerrará el evento a las 20:50 horas con un repertorio basado en el latin ska, la cumbia, el reggae y otros ritmos tropicales. La banda apuesta por canciones de carácter festivo y letras vinculadas al optimismo y la identidad. Con esta edición, el Villa Rock 2026 concentra en una misma jornada varias expresiones del rock y de otros estilos afines, con una programación que sitúa al talento local como eje de la actividad cultural de Santa Brígida durante el fin de semana.