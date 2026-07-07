Sorteo de 10 entradas dobles para Isla Bella Orishas: participa con LA PROVINCIA y vive la gran pool party del verano

🎟️ LA PROVINCIA sortea 10 entradas dobles

LA PROVINCIA pone en marcha un nuevo sorteo para premiar a sus lectores con 10 entradas dobles para disfrutar de Isla Bella Fest, una de las grandes citas musicales del verano en Gran Canaria.

Los ganadores podrán asistir junto a un acompañante a este esperado evento, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto en Ocean Club Maspalomas, un escenario privilegiado para disfrutar de una jornada de música, ambiente festivo y un espectacular pool party.

Los interesados podrán participar hasta el próximo 7 de agosto, fecha en la que finalizará el plazo para entrar en el sorteo.

Vive el verano con LA PROVINCIA

En LA PROVINCIA queremos acercar a nuestros lectores las mejores experiencias de ocio, cultura y entretenimiento que se celebran en las islas.

Por ello, ponemos en marcha este nuevo sorteo para que diez afortunados puedan disfrutar gratuitamente de una de las fiestas más esperadas del verano.

Un festival que promete una jornada inolvidable: Isla Bella Fest se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más atractivos del verano en Canarias, reuniendo a artistas de diferentes estilos en un entorno único.

La cita arrancará con apertura de puertas a las 12:00 horas y ofrecerá más de diez horas de música y entretenimiento, convirtiéndose en el plan perfecto para quienes buscan vivir una experiencia diferente durante la temporada estival.

El evento se celebrará en Ocean Club Maspalomas, un espacio que combina piscina, zona de ocio y un ambiente exclusivo pensado para disfrutar de la música en directo.

Un cartel con artistas de primer nivel

El festival contará con la participación de reconocidos artistas y DJs que pondrán ritmo a una intensa jornada musical.

Entre los nombres anunciados destacan Grupo Orishas, Yet Garbey, Idel El Mulatito, DJ Sammyto, DJ Javi Perera, DJ Antony Robert y los presentadores Richar Alexander y Rocio Ruano, configurando un cartel pensado para hacer bailar al público durante toda la jornada.

La combinación de música urbana, ritmos latinos y sesiones de DJ convierte a Isla Bella Fest en una de las propuestas más atractivas del calendario estival.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo. LA PROVINCIA ofrecerá a sus lectores la posibilidad de entrar en el sorteo de 10 entradas dobles, que permitirán acceder gratuitamente al evento junto a un acompañante.

Los interesados deberán seguir los pasos a continuación:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

Entre todas las participaciones válidas recibidas se realizará el sorteo de 10 entradas dobles, que permitirán a los ganadores acudir acompañados al evento Isla Bella Fest el próximo 8 de agosto.

Se recomienda rellenar el formulario cuanto antes para no quedarse fuera de esta oportunidad de vivir una de las citas más atractivas del verano de Gran Canaria.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el próximo 7 de agosto a las 12:00 horas. Una vez efectuado, La Provincia se pondrá en contacto directamente con las personas ganadoras a través de los datos facilitados en el formulario de participación.

Por este motivo, es importante que revises y mantengas actualizada tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

Si quieres formar parte de Isla Bella Fest y vivir una jornada de música, piscina y diversión, no dejes pasar esta oportunidad. Participa en el sorteo de LA PROVINCIA y consigue una de las 10 entradas dobles que ponemos en juego. ¡La cuenta atrás ya ha comenzado!

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en el festival! 🎶🔥