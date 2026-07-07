LA PROVINCIA sortea 25 entradas dobles para vivir el Gáldar Urban Fest 2026

LA PROVINCIA invita a todos sus lectores a disfrutar de una de las citas musicales más esperadas del verano en Gran Canaria. Con motivo de la celebración del Gáldar Urban Fest 2026, este periódico pone en marcha un sorteo exclusivo de 25 entradas dobles para asistir al evento, que tendrá lugar el próximo sábado 11 de julio, a partir de las 22.00 horas, en el Recinto Cultural La Quinta.

La propuesta forma parte de la programación de las Fiestas Mayores de Santiago 2026, una celebración que cada año reúne cultura, música y ocio en el municipio de Gáldar, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del verano en la isla.

Una noche para disfrutar del mejor sonido urbano

El Gáldar Urban Fest reunirá sobre el escenario a artistas destacados de la escena urbana actual, en una noche diseñada para cantar, bailar y compartir con amigos. El cartel cuenta con nombres como Danny Romero, Vius y De La Rose, que llevarán al público una propuesta cargada de ritmo, energía y conexión con las nuevas generaciones.

El evento promete convertirse en una de las grandes citas musicales de julio, especialmente para quienes buscan planes diferentes durante las noches de verano en Gran Canaria. La combinación de música urbana, ambiente festivo y un recinto al aire libre convierte esta propuesta en una oportunidad perfecta para vivir una experiencia única.

Gáldar, epicentro musical del verano

Las Fiestas Mayores de Santiago vuelven a situar a Gáldar en el mapa de los grandes eventos estivales. Su programación combina propuestas para todos los públicos, desde actos tradicionales hasta conciertos y espectáculos pensados para atraer a vecinos, visitantes y amantes de la música.

El Gáldar Urban Fest 2026 se suma a esa agenda con una apuesta joven, actual y participativa, pensada para llenar el Recinto Cultural La Quinta de ritmo y buen ambiente.

Sorteo de 25 entradas dobles con LA PROVINCIA

Para acercar esta cita a sus lectores, LA PROVINCIA sortea 25 entradas dobles para asistir al concierto. Los ganadores podrán acudir acompañados y disfrutar de una noche completa de música en directo dentro de uno de los eventos más destacados de las fiestas galdenses.

Con esta acción, LA PROVINCIA refuerza su compromiso con la cultura, el ocio y los grandes acontecimientos que dinamizan la vida social de Gran Canaria, acercando a sus lectores experiencias exclusivas vinculadas al territorio.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo. LA PROVINCIA ofrecerá a sus lectores la posibilidad de entrar en el sorteo de 25 entradas dobles, que permitirán acceder gratuitamente al evento junto a un acompañante.

Los interesados deberán seguir los pasos a continuación:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

Entre todas las participaciones válidas recibidas se realizará el sorteo de 25 entradas dobles, que permitirán a los ganadores acudir acompañados al evento Gáldar Urban Fest el próximo 11 de julio.

Se recomienda rellenar el formulario cuanto antes para no quedarse fuera de esta oportunidad de vivir una de las citas más atractivas del verano de Gran Canaria.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el próximo viernes 10 de julio a las 12:00 horas. Una vez efectuado, La Provincia se pondrá en contacto directamente con las personas ganadoras a través de los datos facilitados en el formulario de participación.

Por este motivo, es importante que revises y mantengas actualizada tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

Una oportunidad ideal para vivir el verano, disfrutar de la música urbana y formar parte de una noche especial en Gáldar de la mano de LA PROVINCIA.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en el festival! 🎶🔥