Valleseco amplía la red de saneamiento en el pago de Lanzarote

El Ayuntamiento de Valleseco ejecuta nuevas infraestructuras de saneamiento en distintos puntos del pago de Lanzarote, una actuación destinada a mejorar los servicios básicos en zonas diseminadas del municipio. El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 40.000 euros y permitirá dar servicio a unas 30 viviendas, además de facilitar futuras conexiones a la red municipal.

La intervención está coordinada por la Concejalía de Obras Públicas, dirigida por Samuel García Rodríguez, y contempla la ejecución de varios tramos de saneamiento en los enclaves de El Álamo y Lomito. También incluye una pequeña obra de fábrica para la canalización de aguas pluviales en el Camino de La Laguna.

Financiación del FDCAN y aportación municipal

La inversión prevista asciende a aproximadamente 40.000 euros. La financiación procede del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2023-2027, con fondos del Gobierno de Canarias canalizados a través del Cabildo de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Valleseco asume el 50% del coste de la actuación.

Según el concejal de Obras Públicas, Samuel García Rodríguez, los trabajos responden a demandas vecinales planteadas desde hace años y se enmarcan en la mejora progresiva de las infraestructuras en las zonas más dispersas del municipio.

Servicio para unas treinta viviendas

La nueva red de saneamiento permitirá atender a unas 30 viviendas del pago de Lanzarote. Además, la infraestructura quedará preparada para futuras conexiones, lo que facilitará la incorporación de nuevos inmuebles al sistema municipal y contribuirá a ordenar el desarrollo residencial de esta zona rural.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, señaló que la actuación forma parte de la línea de trabajo municipal para extender los servicios públicos a todos los núcleos poblacionales. “Seguimos trabajando para que las vecinas y vecinos dispongan de infraestructuras modernas y adecuadas, independientemente de que residan en el casco urbano o en los diseminados del municipio. La mejora de la red de saneamiento es una inversión necesaria que repercute directamente en la calidad de vida de las familias”, afirmó.

Actuaciones en barrios y zonas rurales

El grupo de gobierno mantiene en marcha distintas inversiones en barrios del municipio vinculadas al abastecimiento de agua, el saneamiento, la accesibilidad y la mejora de espacios públicos. En este contexto, el alcalde subrayó la importancia de la cooperación institucional para ejecutar proyectos en municipios rurales.

“La cooperación entre administraciones es fundamental para municipios como Valleseco. Gracias a la financiación procedente del FDCAN y al esfuerzo económico que realiza el Ayuntamiento podemos seguir ejecutando actuaciones prioritarias y atender demandas históricas de nuestra ciudadanía”, indicó Rodríguez Quintana.

El proyecto se integra en la estrategia municipal de mejora de los servicios públicos en las zonas alejadas del casco urbano. Con esta intervención, Valleseco avanza en la ampliación de la red de saneamiento y en la dotación de infraestructuras básicas para los vecinos y vecinas del pago de Lanzarote.