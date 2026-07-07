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Vuelca una furgoneta en Gran Canaria y la mercancía acaba esparcida por la GC-1

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana en Las Huesas, en Telde, y obligó a movilizar a Guardia Civil, SUC, bomberos y conservación de carreteras

Accidente en Gran Canaria (07/07/26)

Accidente en Gran Canaria (07/07/26)

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Bruno Betancor

Telde

Una furgoneta volcó este martes a primera hora de la mañana en la autovía GC-1, a la altura del barrio teldense de Las Huesas, en sentido Las Palmas de Gran Canaria. El accidente no dejó heridos, según informó el 112 Canarias, pero sí provocó dificultades en la circulación mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

El siniestro se produjo sobre las 6.00 horas, de acuerdo con testigos presenciales. Parte de la mercancía que transportaba el vehículo quedó esparcida sobre la calzada, lo que obligó a activar labores de limpieza y retirada de restos antes de recuperar la normalidad en la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, personal del Servicio de Urgencias Canario y bomberos. Los recursos intervinieron para atender la incidencia, comprobar la situación del vehículo y garantizar la seguridad en la autovía.

La GC-1 es una de las principales vías de Gran Canaria, por lo que cualquier incidencia en horario de entrada a la capital puede generar retenciones o circulación lenta. En este caso, el vuelco obligó a extremar la precaución en sentido Las Palmas de Gran Canaria.

La mercancía quedó sobre la calzada

El accidente dejó parte de la carga de la furgoneta repartida por la carretera. Esta circunstancia hizo necesaria la intervención del servicio de conservación de carreteras.

Dos unidades trabajaron en la limpieza de la vía y en la retirada de los restos, una tarea clave para evitar nuevos riesgos para los conductores que circulaban por la zona.

Fuentes presenciales indicaron que la furgoneta fue retirada de la autovía poco después de las 7.30 horas, una vez concluidas las principales labores de limpieza y seguridad.

A partir de ese momento, la circulación pudo ir recuperando la normalidad de forma progresiva en el tramo afectado de la GC-1.

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Sin heridos y con las causas aún por aclarar

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias confirmó que no hubo que lamentar heridos en el accidente.

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