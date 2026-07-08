Los 60 alumnos de los talleres de canto de la Universidad de Verano de Maspalomas ofrecen un concierto

Cerca de 60 participantes pondrán voz este jueves al cierre de los talleres de canto Cantando con la respiración. Diafragma y Voz, una actividad integrada en la XXXIV Universidad de Verano de Maspalomas. El concierto de clausura se celebrará a las 20.00 horas en el Centro Cultural Maspalomas, con entrada libre para el público. La cita reúne al alumnado que ha participado durante la semana en la VII edición de estos talleres, dirigidos por la soprano y catedrática de Canto de la Escuela Superior de Canto de Madrid, Judith Pezoa. La formación se ha desarrollado entre el 6 y el 10 de julio y ha estado centrada en aspectos vinculados a la técnica vocal, la respiración, la interpretación y el trabajo escénico.

Una semana de formación vocal en Maspalomas

Los talleres han contado con participantes procedentes de distintos municipios de Gran Canaria, además de alumnos llegados de otras ciudades de España y de varios puntos de Europa. La organización ha estructurado la actividad en dos niveles: uno avanzado, orientado a cantantes con experiencia o formación previa, y otro inicial, dirigido a personas aficionadas o interesadas en adquirir una base técnica. El concierto servirá para mostrar parte del trabajo desarrollado durante las sesiones. El programa previsto combinará obras del género lírico con canciones de carácter popular, en un formato pensado para dar participación activa a todo el alumnado.

Judith Pezoa, PierAngelo Pelucchi y Elías Romero

Junto a Judith Pezoa, participan en el proyecto los maestros PierAngelo Pelucchi y Elías Romero, que forman parte del equipo docente y actuarán también como pianistas durante el concierto de clausura. Su intervención acompaña el proceso formativo del alumnado a lo largo de la semana, con un enfoque centrado en la técnica, la interpretación y la expresión musical.

La propuesta, incluida en la programación de la Universidad de Verano de Maspalomas, alcanza este año su séptima edición. El concierto final permitirá compartir con el público el resultado de las jornadas de aprendizaje y práctica vocal desarrolladas en el municipio durante esta semana.