Un bocadillo de chorizo de 600 metros y gratis: Teror ofrece música, regalos y una ruta gastronómica en torno al chorizo

Teror celebrará este sábado 11 de julio la primera edición de la Feria del Chorizo de Teror con el reparto gratuito de un bocadillo de unos 600 metros de longitud en la Plaza de Sintes. La degustación comenzará a partir de las 10:30 horas hasta las 18:00 horas y tiene como objetivo superar la marca alcanzada en 2022, cuando se elaboró un bocadillo de 500 metros.

Un bocadillo con 1.200 barras de pan

La elaboración del bocadillo comenzará a las 5:00 horas del sábado bajo la dirección del chef Aridane Rivero, acompañado por un equipo de 15 personas y 30 voluntarios. Según la organización, se emplearán 1.200 barras de pan, de las que 100 serán sin gluten, con una longitud aproximada de 50 centímetros cada una.

Para el relleno se utilizarán unos 475 kilos de chorizo de Teror de las marcas Los Nueces y Terorero. La previsión es repartir alrededor de 10.800 porciones, que se entregarán de forma gratuita junto a un refresco Clipper.

Feria, expositores y sorteo de ASETEROR

Durante la jornada, Aseteror entregará a los asistentes un boleto junto a cada porción de bocadillo para participar en un sorteo de 32 regalos aportados por empresas asociadas. Para participar será necesario rellenar el boleto y depositarlo en la urna situada en el puesto de la asociación empresarial.

La programación incluirá actuaciones musicales en la Plaza de Sintes. La Parranda de Teror actuará de 12:00 a 13:30 horas, mientras que Tata Band lo hará de 16:00 a 18:00 horas.

La Feria del Chorizo de Teror reunirá en la Plaza de Sintes a distintas empresas vinculadas a la alimentación local y regional. Entre los expositores figuran las fábricas de chorizo Los Nueces y Terorero, además de Cumbres Herreñas, Chorizos Chacón, Quesos Lomo Palo Guía, Panadería Camino de Gregorio, Aguas de Teror y Clipper, entre otras.

Ruta gastronómica hasta el 19 de julio

De forma paralela, entre el 11 y el 19 de julio se celebrará la ruta gastronómica Unidos por el sabor, en la que varios establecimientos de Teror ofrecerán tapas y bocadillos con bebida incluida, con precios de entre 3 y 5 euros.

Entre los locales incorporados a la ruta figuran Majocaya, El Rincón de Marcos, La Gaveta de Cristo, Bar Diego, Molto Jilorio y Made in Teror. Los establecimientos participantes presentarán propuestas en las que el chorizo de Teror será el ingrediente principal, dentro de una actividad orientada a dinamizar la hostelería y el comercio local durante la semana posterior a la feria.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Empresarios de Teror (ASETEROR) junto a la Cámara de Comercio de Gran Canaria, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teror, Clipper y Aguas de Teror, además de la financiación del Cabildo de Gran Canaria a través del programa Gran Canaria Me Gusta. La feria se desarrollará bajo el lema Unidos por el sabor entre las 10:00 y las