Agüimes reconoce a 21 personas mayores de 45 años por completar un programa de reinserción laboral

Agüimes entregó este miércoles los diplomas a 21 personas mayores de 45 años que completaron el plan Fórmate, una iniciativa dirigida a personas desempleadas de larga duración con dificultades de inserción laboral. El programa tiene como finalidad mejorar sus opciones de acceso al mercado de trabajo mediante la adquisición de competencias básicas y la preparación para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o acreditar las competencias clave de nivel 2 en lengua y matemáticas.

Entrega de diplomas en el Ayuntamiento

El acto se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüimes y contó con la presencia del alcalde, Óscar Hernández, junto a la concejala de Parques y Jardines, Juani Martel, y la concejala de Desarrollo Local, Cati Suárez. Los representantes municipales felicitaron a los participantes por completar el itinerario y los animaron a continuar su formación para reforzar sus posibilidades laborales.

Una formación de ocho meses

El proyecto Agüimes Fórmate 2025 comenzó en diciembre del año pasado con 30 personas inscritas. Durante ocho meses, los participantes recibieron formación teórica y práctica orientada a mejorar sus competencias y preparar los exámenes finales que permiten acreditar conocimientos en lengua y matemáticas de nivel 2.

Además de esas materias principales, el programa incluyó módulos de sensibilización medioambiental, sociedad de la información, igualdad de oportunidades y prevención de riesgos laborales. La formación se diseñó como un itinerario básico para personas que necesitan reforzar su cualificación antes de acceder a nuevas oportunidades de empleo.

Trabajo de utilidad pública

La iniciativa, organizada por el Servicio Canario de Empleo con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, incorporó también trabajos de utilidad pública e interés social en el municipio. Según la información municipal, 20 alumnos-trabajadores desarrollaron tareas vinculadas a la Concejalía de Parques y Jardines, mientras que otros 10 realizaron labores bajo la supervisión de la Concejalía de Obras Públicas.

El plan contó con una subvención del Gobierno de Canarias de 342.116,78 euros y una aportación municipal de 66.497,77 euros. Con la entrega de diplomas, los 21 participantes que completaron el programa cierran esta fase formativa antes de presentarse a las pruebas de acreditación de competencias clave.