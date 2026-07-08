Arguineguín celebra las fiestas del Carmen con cine, romería, música y actividades populares

Arguineguín da comienzo esta semana a la programación de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los marineros, con una amplia agenda de actividades culturales, musicales, deportivas y tradicionales. El arenal de Las Marañuelas acoge este martes y miércoles, a partir de las 21:30 horas, la proyección de las películas Jurassic World: El renacer y Cómo entrenar a tu dragón, dentro de las propuestas de cine al aire libre previstas en el programa festivo.

La jornada del miércoles 8 de julio comenzará a las 19:00 horas con el Torneo de Zanga, que se celebrará en el club de tercera edad El Cangrejo. Media hora más tarde, a las 19:30 horas, el Centro Polivalente de Arguineguín acogerá la representación de la obra ¡Pero a qué escuela me mandaron!, a cargo del grupo de teatro de la concejalía del Mayor. El jueves 9 de julio dará comienzo el torneo de dominó. Ese mismo día, a las 21:00 horas, la plaza de Las Marañuelas será escenario de la séptima edición del Memorial Antoñito Segura, con la participación de la parranda Los Malas Vida.

El viernes 10 de julio arrancará el primer tardeo de los festejos en la calle José Manuel Santana, en la zona de los chiringos de música. La cita comenzará a las 18:00 horas y contará con las actuaciones de Guarasón, Alberto Déniz y DJ Mao.

Romería

Tras el tardeo, la actividad se trasladará a la plaza Negra, donde se celebrará una verbena amenizada por Leyenda Joven y DJ Aroa Luján. La noche finalizará con una fiesta ambientada en la EGB en la zona de los chiringos de música.

Uno de los actos centrales de las fiestas tendrá lugar el sábado 11 de julio con la tradicional romería-ofrenda en honor a la Virgen del Carmen. La comitiva partirá a las 18:30 horas desde la calle José Manuel Santana y estará formada por 23 carretas, acompañadas por el mismo número de parrandas y agrupaciones folclóricas. A las 19:30 horas se celebrará en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen la misa del romero, durante la cual la imagen de la virgen recibirá las ofrendas de los participantes.

Tras la celebración religiosa, el programa ofrecerá varias alternativas musicales. La plaza Pérez Galdós acogerá el Baile de Taifas, con las parrandas El Mejunje y La Polvajera. A las 23:00 horas, la plaza Negra contará con las actuaciones de Una Más y D’Music, mientras que en la zona de los chiringos de música actuarán DJ Promaster y Dana García.

La semana festiva finalizará el domingo 12 de julio con una fiesta de la espuma en la plaza Negra, a partir de las 14:00 horas, amenizada por Paco Guedes, Grupo Acuarela y DJ Nacho. Por la tarde, a las 18:30 horas, la playa de El Perchel acogerá el tradicional partido de fútbol entre Solteras y Casadas. La jornada concluirá a las 19:30 horas con un nuevo tardeo en la calle José Manuel Santana, que contará con las actuaciones de Havana 500, Son Aldea y DJ Aroa Luján.