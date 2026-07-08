Arranca la demolición de las gradas de la piscina de Guía para construir el complejo deportivo

El Cabildo de Gran Canaria financia el inicio de las obras que permitirán avanzar en el futuro Complejo Deportivo de Santa María de Guía. Los trabajos se centran en la demolición del antiguo graderío de las piscinas municipales, una actuación previa a la construcción del nuevo edificio deportivo y que cuenta con una inversión de 279.143 euros a través de la Vicepresidencia Primera. La demolición de las viejas gradas comenzó la semana pasada y se prevé que estará terminada en la primera quincena de agosto. La intervención permitirá liberar el espacio necesario para el desarrollo del futuro complejo deportivo municipal.

Tres millones para el futuro complejo

Mientras avanzan los trabajos de demolición, se encuentra en licitación la redacción del proyecto del nuevo edificio polideportivo. Esta infraestructura contará con una inversión prevista de tres millones de euros, financiada con cargo al Plan Adicional de Inversión del Cabildo de Gran Canaria. Ese plan fue aprobado al inicio del mandato con una dotación global de 100 millones de euros destinada a subvencionar infraestructuras relevantes en los 21 ayuntamientos de la isla. De esa partida saldrán los fondos asignados a Santa María de Guía para impulsar el nuevo complejo deportivo municipal.

Una actuación previa al nuevo edificio deportivo

El vicepresidente insular y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, visitó este martes la zona junto al alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, para supervisar el avance de los trabajos. En el recorrido también participaron los concejales de Urbanismo, José Manuel Santana; de Deportes, Julián Melián; y de Juventud, Ruth Martín. Augusto Hidalgo explicó que el Ayuntamiento había trasladado al Cabildo la necesidad de retirar una estructura deteriorada para poder avanzar en el proyecto de las nuevas instalaciones. El vicepresidente señaló que la obra responde a una demanda previa del municipio y destacó el papel de las infraestructuras deportivas en la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida de la ciudadanía.

Guía busca renovar sus instalaciones deportivas

El alcalde Alfredo Gonçalves vinculó esta actuación con el proceso de modernización de la ciudad deportiva municipal. Según indicó, las instalaciones existentes habían quedado obsoletas y el derribo de las gradas supone el primer paso para cambiar la configuración del espacio deportivo. Gonçalves defendió que el municipio ha tenido históricamente una presencia destacada en el ámbito deportivo insular y que el nuevo complejo permitirá actualizar unas instalaciones consideradas estratégicas para Santa María de Guía.